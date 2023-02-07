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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Каждым ударом по Украине Путин вколачивает новый гвоздик в гроб, который для него мастерит человечество. Уже бегает столяр Байден, летят стружки

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Невзоров о Путине: У него же нет такого механизма, который есть у настоящего дятла: который предохраняет мозг при серии ударов и сотрясений
Невзоров о Путине: У него же нет такого механизма, который есть у настоящего дятла: который предохраняет мозг при серии ударов и сотрясений
Фото: lydianevzorova / Instagram

Президент РФ Владимир Путин, воюя с Украиной, не в состоянии сменить тактику на более эффективную, поэтому бомбит мирные кварталы, а на фронте его войска месяцами штурмуют окраины небольших населенных пунктов. Такое мнение высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

"Я вижу очень неприятную тенденцию: Путин все сильнее начал напоминать свихнувшегося дятла-мутанта, у которого вместо носа ржавая ракета. И он долбит, долбит... Причем эта смертельная долбежка, которую он устраивает по мирным жилым кварталам и многоэтажкам, – понятно, что не закончится", – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что Путин не в силах сменить тактику и придумать что-то новое.

"И каждым ударом Путин вколачивает новый гвоздик в тот гроб, который доброе человечество уже мастерит для него и для его режима. Понятно, что там бегает столяр [президент США Джо] Байден, летят стружки, носят бахрому специальную... Но этот гроб они мастерят очень медленно", – сказал публицист.

Он отметил, что в ситуации его смущают два момента: во-первых, как долго будут строить этот гроб, во-вторых, то, что действия "спятившего дятла в Кремле" губительны и для его собственного мозга.

"У него же нет такого механизма, который есть у настоящего дятла: который предохраняет мозг при серии ударов и сотрясений. И вот это взбалтывание его мозга по 20-му, 30-му разу – это же какой там гоголь-моголь в этом черепе номер один? И остановиться этот дятел не может", – заявил Невзоров. 

В то же время, подчеркнул он, результата у действий Путина не будет, так как "дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб". По мнению Невзорова, никаких принципиально новых шагов, тактик и "выученных уроков" от российской армии ждать не следует. 

"У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы грызть окраины Бахмута, грызть окраины Угледара. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва... Конечно, это приятно. Потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться. Мы их не видим – это уже хорошо", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Cейчас бои идут на востоке и юге страны, cамые интенсивные – на Донбассе.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, война России против Украины
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