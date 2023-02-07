Невзоров: Каждым ударом по Украине Путин вколачивает новый гвоздик в гроб, который для него мастерит человечество. Уже бегает столяр Байден, летят стружки

Невзоров о Путине: У него же нет такого механизма, который есть у настоящего дятла: который предохраняет мозг при серии ударов и сотрясений Фото: lydianevzorova / Instagram

"Я вижу очень неприятную тенденцию: Путин все сильнее начал напоминать свихнувшегося дятла-мутанта, у которого вместо носа ржавая ракета. И он долбит, долбит... Причем эта смертельная долбежка, которую он устраивает по мирным жилым кварталам и многоэтажкам, – понятно, что не закончится", – сказал Невзоров.

Он подчеркнул, что Путин не в силах сменить тактику и придумать что-то новое.

"И каждым ударом Путин вколачивает новый гвоздик в тот гроб, который доброе человечество уже мастерит для него и для его режима. Понятно, что там бегает столяр [президент США Джо] Байден, летят стружки, носят бахрому специальную... Но этот гроб они мастерят очень медленно", – сказал публицист.

Он отметил, что в ситуации его смущают два момента: во-первых, как долго будут строить этот гроб, во-вторых, то, что действия "спятившего дятла в Кремле" губительны и для его собственного мозга.

"У него же нет такого механизма, который есть у настоящего дятла: который предохраняет мозг при серии ударов и сотрясений. И вот это взбалтывание его мозга по 20-му, 30-му разу – это же какой там гоголь-моголь в этом черепе номер один? И остановиться этот дятел не может", – заявил Невзоров.

В то же время, подчеркнул он, результата у действий Путина не будет, так как "дятел не видит, что это не дерево, а бетонный столб". По мнению Невзорова, никаких принципиально новых шагов, тактик и "выученных уроков" от российской армии ждать не следует.

"У путинской военной машины хватает военной мощи для того, чтобы грызть окраины Бахмута, грызть окраины Угледара. Любая нормальная армия бы стеснялась сообщать о таких победах: что вот здесь сарай взяли, а здесь овладели воронкой от взрыва... Конечно, это приятно. Потому что всегда неприятно обнаружить у противника какие-то умственные способности или способности обучаться. Мы их не видим – это уже хорошо", – подытожил Невзоров.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



