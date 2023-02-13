Кремль прилагает усилия, чтобы остановить передачу дальнобойных ракет Украине – ISW

По наблюдениям аналитиков, российские пропагандисты и официальные лица в ходе этой информационной операции выражают опасения, что Украина начнет атаковать РФ вместо того, чтобы уделять первоочередное внимание освобождению своих оккупированных территорий. А значит, по их мнению, поставки оружия ВСУ с Запада якобы представляют угрозу безопасности РФ.
Эксперты напоминают, что этот прием Россия использовала и в отношении поставок в Украину современных систем ПВО.
"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать [системы противовоздушной обороны] Patriot для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", – говорится в оперативном анализе.
В Институте исследования войны говорят о двух целях этой российской информационной кампании. Во-первых, поясняют в ISW, РФ стремится задержать прибытие западных танков и дальнобойного вооружения в Украину, чтобы отсрочить возобновление контрнаступлений ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций.
Второй целью, по мнению аналитиков, является попытка нарушить согласованность западного подхода к полному переводу Украины на западные системы вооружений. Однако, считают в ISW, Западу все равно придется сделать это в конечном итоге, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советской эпохи и больше не может производить или приобретать для Украины такое вооружение.
Украина неоднократно призывала союзников передать ей дальнобойные ракеты. В частности, 20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.
На сегодняшний день о решении передать Украине дальнобойные ракеты объявили только США. В последний пакет военной помощи от США впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).
В Пентагоне заявили, что решение США предоставить ракеты GLSDB позволит Украине проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию, которая была оккупирована Россией.
Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал и других союзников предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По итогам визита в Британию он анонсировал мощную военную помощь от страны, в том числе дальнобойное оружие.
9 февраля президент Европарламента Роберта Метсола выступила за предоставление Украине боевых самолетов и дальнобойных ракет.
Украина обязалась не использовать дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами, для поражения целей на территории России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердит существование договоренностей и подчеркнул, что для ударов по территории РФ у Украины есть свое собственное оружие.