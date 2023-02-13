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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль прилагает усилия, чтобы остановить передачу дальнобойных ракет Украине – ISW

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Россия пытается остановить поставки Западом дальнобойных ракет для ВСУ под предлогом того, что Украина будет бить ими по территории РФ
Россия пытается остановить поставки Западом дальнобойных ракет для ВСУ под предлогом того, что Украина будет бить ими по территории РФ
Фото: EPA

Москва, пытаясь сформировать выгодное для себя общественное мнение, продолжает распространять нарратив о том, что Украина якобы будет преднамеренно угрожать России дальнобойным западным оружием и танками, полученными в качестве военной помощи. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля.

По наблюдениям аналитиков, российские пропагандисты и официальные лица в ходе этой информационной операции выражают опасения, что Украина начнет атаковать РФ вместо того, чтобы уделять первоочередное внимание освобождению своих оккупированных территорий. А значит, по их мнению, поставки оружия ВСУ с Запада якобы представляют угрозу безопасности РФ.

Эксперты напоминают, что этот прием Россия использовала и в отношении поставок в Украину современных систем ПВО.

"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать [системы противовоздушной обороны] Patriot для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", – говорится в оперативном анализе.

В Институте исследования войны говорят о двух целях этой российской информационной кампании. Во-первых, поясняют в ISW, РФ стремится задержать прибытие западных танков и дальнобойного вооружения в Украину, чтобы отсрочить возобновление контрнаступлений ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций.

Второй целью, по мнению аналитиков, является попытка нарушить согласованность западного подхода к полному переводу Украины на западные системы вооружений. Однако, считают в ISW, Западу все равно придется сделать это в конечном итоге, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советской эпохи и больше не может производить или приобретать для Украины такое вооружение.

Контекст:

Украина неоднократно призывала союзников передать ей дальнобойные ракеты. В частности, 20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты.

На сегодняшний день о решении передать Украине дальнобойные ракеты объявили только США. В последний пакет военной помощи от США впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).

В Пентагоне заявили, что решение США предоставить ракеты GLSDB позволит Украине проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию, которая была оккупирована Россией.

Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал и других союзников предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По итогам визита в Британию он анонсировал мощную военную помощь от страны, в том числе дальнобойное оружие.

9 февраля президент Европарламента Роберта Метсола выступила за предоставление Украине боевых самолетов и дальнобойных ракет.

Украина обязалась не использовать дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами, для поражения целей на территории России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердит существование договоренностей и подчеркнул, что для ударов по территории РФ у Украины есть свое собственное оружие.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, российская пропаганда, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, ракета, российские оккупанты, HIMARS, ISW, ATACMS
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