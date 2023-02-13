Кремль прилагает усилия, чтобы остановить передачу дальнобойных ракет Украине – ISW

Россия пытается остановить поставки Западом дальнобойных ракет для ВСУ под предлогом того, что Украина будет бить ими по территории РФ Фото: EPA

По наблюдениям аналитиков, российские пропагандисты и официальные лица в ходе этой информационной операции выражают опасения, что Украина начнет атаковать РФ вместо того, чтобы уделять первоочередное внимание освобождению своих оккупированных территорий. А значит, по их мнению, поставки оружия ВСУ с Запада якобы представляют угрозу безопасности РФ.

Эксперты напоминают, что этот прием Россия использовала и в отношении поставок в Украину современных систем ПВО.

"Путин абсурдно намекнул, что Украина будет использовать [системы противовоздушной обороны] Patriot для ударов по территории РФ. Эта информационная операция имела целью приостановить помощь Запада, которая сорвала бы текущие и запланированные российские военные операции", – говорится в оперативном анализе.

В Институте исследования войны говорят о двух целях этой российской информационной кампании. Во-первых, поясняют в ISW, РФ стремится задержать прибытие западных танков и дальнобойного вооружения в Украину, чтобы отсрочить возобновление контрнаступлений ВСУ и выиграть время для собственных наступательных операций.

Второй целью, по мнению аналитиков, является попытка нарушить согласованность западного подхода к полному переводу Украины на западные системы вооружений. Однако, считают в ISW, Западу все равно придется сделать это в конечном итоге, поскольку он исчерпал свои запасы оружия советской эпохи и больше не может производить или приобретать для Украины такое вооружение.