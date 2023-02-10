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Украина использует данные Пентагона для ракетных ударов по РФ – СМИ

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ВСУ уже много месяцев успешно атакуют российские цели с помощью американских HIMARS и другого высокоточного оружия WP
ВСУ уже много месяцев успешно атакуют российские цели с помощью американских HIMARS и другого высокоточного оружия – WP
Фото: ЕРА

Точность ракетных атак Украины, защищающейся от российской агрессии, во многом зависит от разведывательных данных, предоставляемых США. Об этом 9 февраля пишет The Washington Post.

По данным издания, украинские официальные источники подтвердили, что используют координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США. Это раскрывает более глубокую роль Пентагона в войне, говорится в статье.

Журналисты отмечают, что три высокопоставленных украинских чиновника и официальное лицо США раскрыли эту информацию после того, как Вооруженные силы Украины несколько месяцев успешно атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской земле с помощью предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS и другого подобного высокоточного оружия.

Один из источников в Украине сообщил The Washington Post, что украинские силы "почти никогда" не задействуют новейшее оружие без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США с какой-либо базы в Европе.

Чиновник из США на условиях анонимности признал ключевую роль Пентагона в кампании и сказал, что помощь в наведении на цель служит для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов.

Газета пишет, что Украина "не ждет одобрения Вашингнтона" в отношении того, куда направлять ракеты, и обычно сама наносит удары по российским силам из другого оружия. США предоставляют координаты и точную информацию о целях исключительно в роли консультанта.

"Украина могла бы нанести удары без помощи США, но, поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться, он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения США", – говорится в статье.

Контекст:

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Новый пакет США в $2,175 млрд включает $425 млн помощи по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, а также $1,75 млрд в рамках USAI, отметил Райдер.

СМИ сообщали, что средства в рамках USAI, в частности, пойдут на покупку ракет малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км). GLSDB можно запускать с уже имеющихся в Украине ракетных систем MLRS-M270 и HIMARS.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

США 3 февраля США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $2,175 млрд. В него войдут: дополнительные боеприпасы для HIMARS; дополнительные артснаряды калибра 155 мм; дополнительные минометные снаряды калибра 120 мм; 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и боеприпасами; 181 транспортное средство MRAP; 250 единиц Javelin; 2 тыс. противотанковых ракет; противопехотные боеприпасы Claymore; подрывные боеприпасы; два ЗРК Hawk, четыре радара воздушной разведки; 20 контрбатарейных радаров; зенитные пушки и боеприпасы к ним.

Теги: США, Пентагон, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, ракеты, HIMARS
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