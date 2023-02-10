Украина использует данные Пентагона для ракетных ударов по РФ – СМИ

ВСУ уже много месяцев успешно атакуют российские цели с помощью американских HIMARS и другого высокоточного оружия – WP Фото: ЕРА

По данным издания, украинские официальные источники подтвердили, что используют координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США. Это раскрывает более глубокую роль Пентагона в войне, говорится в статье.

Журналисты отмечают, что три высокопоставленных украинских чиновника и официальное лицо США раскрыли эту информацию после того, как Вооруженные силы Украины несколько месяцев успешно атакуют российские цели, включая штабы, склады боеприпасов и казармы на украинской земле с помощью предоставленных США артиллерийских ракетных систем HIMARS и другого подобного высокоточного оружия.

Один из источников в Украине сообщил The Washington Post, что украинские силы "почти никогда" не задействуют новейшее оружие без конкретных координат, предоставленных военнослужащими США с какой-либо базы в Европе.

Чиновник из США на условиях анонимности признал ключевую роль Пентагона в кампании и сказал, что помощь в наведении на цель служит для обеспечения точности и сохранения ограниченных запасов боеприпасов.

Газета пишет, что Украина "не ждет одобрения Вашингнтона" в отношении того, куда направлять ракеты, и обычно сама наносит удары по российским силам из другого оружия. США предоставляют координаты и точную информацию о целях исключительно в роли консультанта.

"Украина могла бы нанести удары без помощи США, но, поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы и промахиваться, он обычно предпочитает не наносить удары без подтверждения США", – говорится в статье.