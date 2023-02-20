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Евромайдан

Зеленский: Через девять лет после Революции достоинства битва за нашу независимость продолжается. Мы реализуем мечту украинских Героев

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Зеленский: Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли
Зеленский: Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Украинцы выбьют российских оккупантов со своей земли. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля в опубликованном в Telegram видеообращении, посвященном Дню памяти Героев Небесной сотни.

"Украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу – на площадях, на баррикадах, на передовой. В трудные и определяющие моменты истории мы никогда не сдаемся и всегда проявляем храбрость и самоотверженность. Украинцы встают за брата, и братом становится каждый, кто является украинцем. Это основа нашего единства. Единства, которое, несмотря ни на что, дает будущее нашему государству и народу. Единства, которое дает нам несокрушимость. И это – основа нашей связи с миром, со всеми, кто ценит свободу и кто готов защищать ее. Приходит время, и голоса миллионов сливаются в единый голос народа, который говорит: украинцы хотят и будут жить только в свободном государстве. В своей Украине. Которая непременно сохранится. И которая непременно сохранит свободу", – сказал президент.

По его словам, на Майдане собирались самые разные люди, но все они преследовали одинаковые цели.

"Сегодня мы чтим память героев, отдавших свою жизнь за Украину, и украинцев во время Революции достоинства. Героев Небесной сотни. Людей разных возрастов и профессий из разных регионов, но одинаковых и настоящих ценностей. Это уважение к каждому человеку. Свобода и равенство. Демократия. Открытость Украины миру и объединенность нашего государства со всей Европой. И, безусловно, это – независимость Украины. То, что мотивировало Майданы собираться и защищаться. То, что мотивирует теперь бороться и освобождать нашу землю", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что мощь и сила духа современных украинцев базируются на этих же качествах предыдущих поколений, которые боролись за существование Украины.

"Через девять лет после Революции достоинства битва за нашу независимость продолжается. За самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и цельную. И никаких сомнений нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину и украинцев! Вечное уважение Героям Небесной сотни! Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Майдан, демократия, Владимир Зеленский, Революция достоинства, украинцы, война России против Украины
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