В Киеве почтили память героев Небесной сотни и зажгли лучи достоинства. Фоторепортаж
Фото: Олена Халімон / Facebook
Фото: Олег Слабоспицький / Facebook
Фото: Олена Халімон / Facebook
20 февраля в Киеве почтили память героев Небесной сотни, мероприятия продолжались весь день, сообщает "Радіо Свобода"
. К мемориальному комплексу героев Небесной сотни приносили цветы и зажигали лампады в память о погибших восемь лет назад. В частности, утром это сделали
глава государства Владимир Зеленский с супругой Еленой, также, как пишет "Укринформ"
, цветы возложили пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, родственники погибших героев и другие присутствующие на церемонии памяти. Вечером возле часовни на аллее героев Небесной сотни провели панихиду по погибшим и зажгли символические лучи достоинства.