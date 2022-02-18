В Киеве прошла акция "Ангелы памяти" в честь героев Небесной сотни. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
18 февраля в Киеве прошла акция "Ангелы памяти" в честь героев Небесной сотни. Мероприятие в центре столицы провели в девятый раз, сообщил сайт 44.ua
. Акцию в 2014 году инициировали украинская певица Анжелика Рудницкая и организация "Территория А", отметило Depо.Киев
. Украинцы делают фигуры ангелов из белой бумаги, которые символизируют погибших во время Революции достоинства. Фотографии акции опубликовало агентство EPA
.
В мероприятии принял участие 83-летний Леонид Добровольский. 18 февраля 2014 года он был ранен в голову на Майдане. Об этом написал
фотограф Александр Хоменко в Faceebook. "Мужчина успел сам дойти до Дома профсоюзов и там получить первую медицинскую помощь", – отметил журналист.