Зеленские почтили память героев Небесной сотни

Президент с супругой установили лампадки к памятному кресту на Аллее героев Небесной сотни в Киеве, на месте гибели участников Революции достоинства.

"Владимир и Елена Зеленские также почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь за свободу и достоинство украинцев в 2013–2014 годах", – отметили в релизе.

Зеленские также приняли участие в молебне по случаю Дня Независимости Украины. Мероприятие состоялось во дворе Национального заповедника "София Киевская". В нем приняли участие предстоятели церквей и руководители религиозных организаций, сообщил Офис президента.

Фото: president.gov.ua

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.