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В центре Киева высадят 100 тыс. тюльпанов в память о героях Небесной сотни

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В мае этого года на Майдане Незалежности расцвели 100 тыс. тюльпанов
В мае этого года на Майдане Незалежности расцвели 100 тыс. тюльпанов
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве на Майдане Незалежности 4 ноября высадили первую луковицу тюльпана из 100 тыс. цветов в память о погибших героях Небесной сотни. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

100 тыс. луковиц тюльпанов предоставил консул Украины в Амстердаме Эмиэль де Севрен Жаке. В период цветения, в апреле – мае 2022 года, в Киеве состоится украинско-нидерландский фестиваль.

"Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами в сфере культурного обмена и в вопросах привлечения инвестиций. Также мы благодарны представителям Нидерландов за уважение к героям Небесной сотни, которые завоевали европейский путь Украины", – сказал глава аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрий Загуменный.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Впервые 100 тыс. тюльпанов в Киеве высадили осенью 2020 года по инициативе консула Украины в Амстердаме. В мае этого года тюльпаны цвели на Майдане Незалежности, отметили в пресс-службе.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

Теги: Киев, Украина, Нидерланды, Небесная сотня, погибшие, тюльпаны, память
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