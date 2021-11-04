В центре Киева высадят 100 тыс. тюльпанов в память о героях Небесной сотни

В мае этого года на Майдане Незалежности расцвели 100 тыс. тюльпанов Фото: kyivcity.gov.ua

100 тыс. луковиц тюльпанов предоставил консул Украины в Амстердаме Эмиэль де Севрен Жаке. В период цветения, в апреле – мае 2022 года, в Киеве состоится украинско-нидерландский фестиваль.

"Для нас очень важно сотрудничество с международными партнерами в сфере культурного обмена и в вопросах привлечения инвестиций. Также мы благодарны представителям Нидерландов за уважение к героям Небесной сотни, которые завоевали европейский путь Украины", – сказал глава аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрий Загуменный.

Фото: kyivcity.gov.ua

Впервые 100 тыс. тюльпанов в Киеве высадили осенью 2020 года по инициативе консула Украины в Амстердаме. В мае этого года тюльпаны цвели на Майдане Незалежности, отметили в пресс-службе.