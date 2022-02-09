Пострадавшие во время Революции достоинства киевляне получат одноразовую выплату – КГГА

Помощь будет выделена ко Дню Героев Небесной сотни. По 1,5 тыс. грн. получат родственники погибших во время протестов, а также родственники тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за их подвиг во время революции.

По 1,4 тыс. грн выделят тем киевлянам, которые во время протестов получили тяжелые ранения и обратились за помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года. Получившим ранения средней степени тяжести выплатят по 1,3 тыс. грн, легкие ранения – 1,1 тыс. грн.

Деньги перечислят на счета для выплаты пенсий и на счета банков – участников проекта "Карточка киевлянина".