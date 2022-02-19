"Восемь лет назад украинцы сделали выбор, многие отдали за него жизни". Зеленский призвал ЕС дать ответ о европейской перспективе Украины

Зеленский: Неужели через восемь лет Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? Фото: EPA

Он заявил, что для помощи Украине не нужно называть даты возможного вторжения РФ, так как украинцы готовы защищать свою страну в любое время.

"Нам намного больше нужны другие даты. И все прекрасно понимают какие. Завтра в Украине День героев Небесной сотни. Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор свои жизни. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Разве не Европа должна сказать: "Наши граждане позитивно относятся ко вступлению Украины в ЕС?" Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" – сказал президент.