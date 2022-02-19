ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Восемь лет назад украинцы сделали выбор, многие отдали за него жизни". Зеленский призвал ЕС дать ответ о европейской перспективе Украины

Зеленский: Неужели через восемь лет Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?
Зеленский: Неужели через восемь лет Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы?
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюхенской конференции по безопасности 19 февраля призвал Евросоюз дать честный ответ о европейской перспективе Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он заявил, что для помощи Украине не нужно называть даты возможного вторжения РФ, так как украинцы готовы защищать свою страну в любое время.

"Нам намного больше нужны другие даты. И все прекрасно понимают какие. Завтра в Украине День героев Небесной сотни. Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор свои жизни. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года Россия убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда? Разве не Европа должна сказать: "Наши граждане позитивно относятся ко вступлению Украины в ЕС?" Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" – сказал президент.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Революция достоинства, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Топ-5 самых громких и нелепых падений знаменитостей и политиков на публике
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
Певица Grosu позировала в платье с декольте до пояса и показала раритетное фото, где ее держит на руках ректор Поплавский
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки
Умер актер Борис Невзоров
Умер актер Борис Невзоров
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
  "Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Думаю, это не выход". Преодолевший наркозависимость Макс Барских высказался о легализации каннабиса
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
"Кошевой обещал купить новое". Неженатый Wellboy рассказал, зачем носил кольцо на безымянном пальце
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
  "Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (460915)
2
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды и белья (76213)
3
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (76206)
4
Каминская назвала единственную украинскую певицу, которая поет "чисто и качественно" (71196)
5
"Нужно раздеться полностью", "Леся Кардашян". Никитюк снялась в ультрамини (62080)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (55098)
7
"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022" (52262)
8
"Ужас! Грудь из чашечки вываливается", "Безвкусно и вульгарно. Для борделя". Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом (43377)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS