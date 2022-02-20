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"Их подвиг – свидетельство несокрушимости украинцев". Зеленские почтили память героев Небесной сотни. Видео

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Зеленские установили лампадки у креста на улице Институтской
Зеленские установили лампадки у креста на улице Институтской
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 20 февраля почтили память героев Небесной сотни. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленские установили лампадки у креста на улице Институтской в Киеве, где погибли участники Революции достоинства.

"Сегодня мы чтим память героев Небесной сотни – соотечественников, без колебаний отдавших свою жизнь за свободу, о которой мечтал наш народ, за право жить в независимом государстве, в семье европейских народов. Их подвиг – это свидетельство несокрушимости украинцев, которые продолжают бороться за свое будущее", – сказал президент.

Глава государства и первая леди ударили в колокол Достоинства.

Контекст:

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки).

Участников Революции достоинства, которые погибли от рук силовиков, назвали Небесной сотней. Официально к числу героев Небесной сотни относятся 107 человек. Самому младшему, Назарию Войтовичу, было 16. Самому старшему, Ивану Наконечному, – 83 года, отмечает пресс-служба Национального музея Революции достоинства.

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Украина, Небесная сотня, Владимир Зеленский, Революция достоинства, Елена Зеленская
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