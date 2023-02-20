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Спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но от выбрал Киев как символ мужества Украины – СМИ

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Планы посещения Киева разрабатывались с начала года Rolling Stone
Планы посещения Киева разрабатывались с начала года – Rolling Stone
Фото: ЕРА

Несмотря на заявления Белого дома о том, что американский президент Джо Байден не планирует приезжать в Украину во время европейского визита в конце февраля, планы посещения Киева разрабатывались с начала года. Об этом со ссылкой на источники в администрации США 20 февраля пишет американский журнал Rolling Stone.

По данным издания, больше месяца назад Байден сказал сотрудникам администрации, что хочет устроить публичную демонстрацию солидарности США с Украиной, которая вступает во второй год тяжелой войны с Россией.

"В политическом плане эта поездка должна была состояться", – сказал Rolling Stone высокопоставленный чиновник из Белого дома, отметив, что за последний год в Киев приезжали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие представители правительства США.

Высокопоставленный источник журнала отмечает, что Байдену представили несколько планов поездки в Украину. Одна из идей предусматривала его встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в неназванном месте на польско-украинской границе. Другой вариант предполагал их переговоры во Львове, который с начала войны несколько раз подвергался ударам российской авиации, но остается в относительной безопасности, говорится в статье.

"В конечном итоге Байден выбрал Киев – город, который стал символом мужества Украины после того, как российские войска попытались и не смогли захватить столицу в начале войны в прошлом году", – пишет Rolling Stone.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в комментарии журналу прокомментировал  информацию о будущем наступлении России. Он назвал его "ненаступлением", считая, что последние действия РФ только увеличили количество ее жертв на линии столкновения.

"Все, что они [россияне] сделали, – это добавили в мясорубку больше плохо обученных, плохо руководимых срочников на широком фронте, который украинцам гораздо легче защищать, чем если бы это было реальное наступление", – сказал журналистам генерал.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польше 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Теги: Киев, Львов, США, Украина, Польша, Джо Байден, агрессия, Белый дом, Владимир Зеленский, Бен Ходжес, наступление, война России против Украины, визит
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