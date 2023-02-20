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"Слава Украине! Джо Байден". Президент США отдал должное Зеленскому за "мужество и лидерство" в гостевой книге Мариинского дворца

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Байден написал, что для него "большая честь снова побывать в Киеве"
Байден написал, что для него "большая честь снова побывать в Киеве"
Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден отдал должное "мужеству и лидерству" президента Украины Владимира Зеленского в сообщении, написанном в книге гостей Мариинского дворца (официальной резиденции главы Украинского государства).

Фото сообщения 20 февраля опубликовал в Twitter вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Для меня большая честь снова побывать в Киеве (Байден посещал столицу Украины в январе 2017 года, когда был вице-президентом США. – "ГОРДОН"), чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент. Пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине! Джо Байден", – написал президент США.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

По данным СМИ, США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для "обеспечения деконфликтости". The New York Times написала, что Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Байден уже покинул Киев, сообщали СМИ.

Теги: Киев, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, президент, вице-премьер, визит, Александр Кубраков
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