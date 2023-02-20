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ПОЛИТИКА

В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Байдена

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Табличку с именем Байдена открыли 20 февраля
Табличку с именем Байдена открыли 20 февраля
Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента

В Киеве на Аллее смелости 20 февраля установили табличку с именем президента США Джо Байдена. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским лидером в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную господину президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное неизменное мощное внимание к нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад господина президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории", – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна лично Байдену, США и всему американскому народу за поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента
Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента

Контекст:

Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".

Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

9 сентября на аллее открыли еще две таблички. Одна посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, а вторая – сразу четырем политикам: премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему главе правительства Словении Янезу Янше.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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