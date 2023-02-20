В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Байдена

"Сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открываем табличку, посвященную господину президенту Байдену. Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное неизменное мощное внимание к нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад господина президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории", – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна лично Байдену, США и всему американскому народу за поддержку.

Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента