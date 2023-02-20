Байден покинул Вашингтон без предупреждения, в Киев прибыл на поезде – СМИ

Байден в Киеве встретился с Зеленским. Его визит не анонсировался из соображений безопасности, пишут СМИ Фото: ЕРА

Белый дом 19 февраля обнародовал расписание Байдена, согласно которому он на тот момент находился в США и должен был отправиться в Польшу в тот же вечер, хотя на самом деле уже был на расстоянии в полмира от Вашингтона, пишет СМИ.

Официальные лица неоднократно отрицали существование у Байдена планов посетить Украину во время его поездки в Европу в феврале, подчеркивает издание. Такая организация поездки связана с вопросами безопасности, говорится в статье. СМИ обращает внимание, что Байден приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".

Байден хотел публично продемонстрировать солидарность с Украиной, вступающей во второй год полномасштабной войны с Россией, пишет Rolling Stone.

По информации собеседников издания в Белом доме, Байдену представили несколько планов организации его поездки в Украину, они включали встречу с Зеленским во Львове или на польско-украинской границе, но в итоге Байден решил ехать в Киев.