Байден покинул Вашингтон без предупреждения, в Киев прибыл на поезде – СМИ

Белый дом 19 февраля обнародовал расписание Байдена, согласно которому он на тот момент находился в США и должен был отправиться в Польшу в тот же вечер, хотя на самом деле уже был на расстоянии в полмира от Вашингтона, пишет СМИ.
Официальные лица неоднократно отрицали существование у Байдена планов посетить Украину во время его поездки в Европу в феврале, подчеркивает издание. Такая организация поездки связана с вопросами безопасности, говорится в статье. СМИ обращает внимание, что Байден приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".
Байден хотел публично продемонстрировать солидарность с Украиной, вступающей во второй год полномасштабной войны с Россией, пишет Rolling Stone.
По информации собеседников издания в Белом доме, Байдену представили несколько планов организации его поездки в Украину, они включали встречу с Зеленским во Львове или на польско-украинской границе, но в итоге Байден решил ехать в Киев.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.