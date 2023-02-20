Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы – Зеленский о переговорах с Байденом

Зеленский назвал переговоры с президентом США "плодотворными" и "очень важными". По его словам, результаты переговоров значительно повлияют на ситуацию на поле боя.

Зеленский сообщил, что предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.

"Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что продолжит делать все возможное, чтобы демократический мир "победил в этой исторической битве".

"Восстановление страны и восстановление справедливости также важны... И агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украине предстоит очень трудный период, но она добьется "исторических достижений" с помощью США и остального мира.