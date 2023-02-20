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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы – Зеленский о переговорах с Байденом

Зеленский высоко оценил итоги переговоров с Байденом
Зеленский высоко оценил итоги переговоров с Байденом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на брифинге, о чем говорил с президентом США Джо Байденом во время его визита в Киев 20 февраля. Об этом сообщает Sky News.

Зеленский назвал переговоры с президентом США "плодотворными" и "очень важными". По его словам, результаты переговоров значительно повлияют на ситуацию на поле боя.

Зеленский сообщил, что предметом обсуждения было оружие дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено.

"Мы надеемся, что этот 2023 год станет годом победы", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что продолжит делать все возможное, чтобы демократический мир "победил в этой исторической битве".

"Восстановление страны и восстановление справедливости также важны... И агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", – сказал  Зеленский.

По словам президента, Украине предстоит очень трудный период, но она добьется "исторических достижений" с помощью США и остального мира.

 

Контекст:

20 февраля Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины и президент США в Киеве под звуки воздушной тревоги посещали Михайловскую площадь в Киеве

На брифинге с Зеленским Байден заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью $500 млн.
Теги: США, Украина, Джо Байден, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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