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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден: Путин думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался

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Байден прокомментировал свой визит в Киев
Байден прокомментировал свой визит в Киев
Фото: EPA

Президент США Джо Байден обсудит в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой расширенную поддержку Украины. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 20 февраля.

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался", – говорится в заявлении.

Байден анонсировал, что в день визита в Киев объявит об очередной поставке Украине критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинцев от воздушных бомбардировок.

Позже на этой неделе США объявит о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее, сказал Байден.

"За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", – говорится в заявлении.

Также Байден отметил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, где планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и союзниками из восточной Европы. Он пообещал, что США будут продолжать "сплачивать мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человечества".

20 февраля Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины и президент США в Киеве под звуки воздушной тревоги посещали Михайловскую площадь в Киеве

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С 2014 года США выделили более $32 млрд на помощь Украине в области безопасности, в том числе более $29,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, сообщали в Пентагоне 3 февраля 2023 года.

Теги: США, Украина, санкции, Джо Байден, военная помощь, война России против Украины, визит
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