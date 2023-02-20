Байден: Путин думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался

"Пока мир готовится отметить годовщину жестокого вторжения России в Украину, сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад разделен. Он думал, что сможет пережить нас. Но он ошибался", – говорится в заявлении.

Байден анонсировал, что в день визита в Киев объявит об очередной поставке Украине критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством, чтобы помочь защитить украинцев от воздушных бомбардировок.

Позже на этой неделе США объявит о дополнительных санкциях против элиты и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или задействовать ее, сказал Байден.

"За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться", – говорится в заявлении.

Также Байден отметил, что с нетерпением ждет поездки в Польшу, где планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой и союзниками из восточной Европы. Он пообещал, что США будут продолжать "сплачивать мир для поддержки народа Украины и основных ценностей человечества".

20 февраля Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Президент Украины и президент США в Киеве под звуки воздушной тревоги посещали Михайловскую площадь в Киеве.