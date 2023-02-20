Зеленский приветствовал Байдена в Киеве: Ваш визит – чрезвычайно важное проявление поддержки

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал он и опубликовал фото с Байденом.
Перед этим стало известно, что президент Украины и президент США в Киеве под звуки воздушной тревоги посещали Михайловскую площадь в Киеве.
Сегодня с утра в Киеве перекрыт центр и большие пробки. Их связывали с мероприятиями по случаю Дня памяти героев Небесной сотни и с возможным визитом высокопоставленной делегации.
Информацию о приезде "очень высокопоставленных американцев" в МИД Украины не подтверждали и не опровергали: замглавы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник говорил, что в Киеве ждут одного из главных партнеров Украины.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.