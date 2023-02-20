Зеленский приветствовал Байдена в Киеве: Ваш визит – чрезвычайно важное проявление поддержки

Байден приехал в Киев впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев", – написал он и опубликовал фото с Байденом.

Перед этим стало известно, что президент Украины и президент США в Киеве под звуки воздушной тревоги посещали Михайловскую площадь в Киеве.