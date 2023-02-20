Сегодня запланирован визит Мелони в Украину, сообщили СМИ. По данным Гончаренко, также приехала глава МВФ

По информации агентства, Мелони намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня.
Это будет ее первый визит в Украину за время пребывания в должности премьера Италии. В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля.
Также в Киеве с визитом сегодня находится директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, дороги в Киеве перекрыты не из-за приезда Георгиевой.
Сегодня утром в Киеве перекрыт центр и большие пробки. Их связывают с мероприятиями по случаю Дня памяти героев Небесной сотни и с возможным визитом высокопоставленной делегации. На этом фоне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что отменил запланированную на этот день поездку в Брюссель.
Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, комментируя информацию о том, что в Киев приехал кто-то из "очень высокопоставленных американцев", анонсировал "сюрприз". По его словам, в Украине ждут одного из главных партнеров страны.
Известно, что утром в Украину прибыла парламентская делегация Израиля. Кроме того, сегодня должен начаться анонсированный Белым домом визит президента США Джо Байдена в Европу. Планировалось, что 20–22 февраля он будет в Польше, также СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.
По информации Politico, помощники Байдена рассматривали возможность тайно переправить президента США через границу в Украину, "но поездка была практически исключена".