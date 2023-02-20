Сегодня запланирован визит Мелони в Украину, сообщили СМИ. По данным Гончаренко, также приехала глава МВФ

По информации агентства, Мелони намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня.

Это будет ее первый визит в Украину за время пребывания в должности премьера Италии. В декабре Мелони заявляла, что намерена посетить Киев до годовщины начала полномасштабной войны – 24 февраля.

Также в Киеве с визитом сегодня находится директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. По его данным, дороги в Киеве перекрыты не из-за приезда Георгиевой.