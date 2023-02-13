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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Целовал руки Кадаффи, а теперь хочет Путину". МИД Украины ответил Берлускони, который обвинил Зеленского в развязывании войны

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Берлускони озвучил кремлевский нарратив о том, что Украина "напала на Донбасс"
Берлускони озвучил кремлевский нарратив о том, что Украина "напала на Донбасс"
Фото: ЕРА

Бывший премьер и глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони критикует поддержку, которую действующая власть страны оказывает Украине, из-за желания понравиться России. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал 13 февраля в Facebook.

Таким образом он отреагировал на слова Берлускони, который заявил в интервью IL Messaggero, что, в отличие от главы итальянского правительства Джорджи Мелони, никогда бы не стал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик обвинил Украину и ее лидера в том, что они якобы спровоцировали нынешнюю войну.

"[Зеленскому] было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы.. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – в частности, сказал Берлускони.

Спикер украинского МИД в ответ опубликовал историю, свидетелем которой стал во время работы в украинском посольстве Ливии.

"Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", – написал Николенко.

Он также опубликовал фото, где Берлускони склонился к рукам стоящего спиной к камере Кадаффи.

В офисе Мелони на слова бывшего премьера уже ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, что заявлено в программе правительства страны и подтверждается всеми парламентскими голосованиями, пишет Reuters.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0FTcdfqGgop2cr7jZ1qi8DVtuFCwqp1AiwtDkNR57WV4c4DaE31y9AKsFGtajNFawl

Контекст:

По итогам выборов, прошедших 25 сентября 2022 года, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок ей военной помощи.

Зеленский и Мелони встретились на заседании Европейского совета 9 февраля. Они должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако те были отменены из-за нехватки времени. Перед этим Мелони раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который пригласил украинского лидера, не предупредив других европейских лидеров.

Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Теги: Владимир Путин, Италия, Ливия, Муаммар Каддафи, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джорджа Мелони
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