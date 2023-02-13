"Целовал руки Кадаффи, а теперь хочет Путину". МИД Украины ответил Берлускони, который обвинил Зеленского в развязывании войны

Берлускони озвучил кремлевский нарратив о том, что Украина "напала на Донбасс" Фото: ЕРА

Таким образом он отреагировал на слова Берлускони, который заявил в интервью IL Messaggero, что, в отличие от главы итальянского правительства Джорджи Мелони, никогда бы не стал встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик обвинил Украину и ее лидера в том, что они якобы спровоцировали нынешнюю войну.

"[Зеленскому] было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы.. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – в частности, сказал Берлускони.

Спикер украинского МИД в ответ опубликовал историю, свидетелем которой стал во время работы в украинском посольстве Ливии.

"Хорошо помню, как тогдашний премьер-министр Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии в присутствии телекамер Берлускони целовал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", – написал Николенко.

Он также опубликовал фото, где Берлускони склонился к рукам стоящего спиной к камере Кадаффи.

В офисе Мелони на слова бывшего премьера уже ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, что заявлено в программе правительства страны и подтверждается всеми парламентскими голосованиями, пишет Reuters.