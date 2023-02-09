Мелони поспорила с Макроном из-за визита Зеленского в Париж

8 февраля Зеленский посетил Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Олафом Шольцом. Мелони на ней не присутствовала.
LaC News24 отмечает, что Макрон во время своего последнего звонка 6 февраля ничего ей не сообщил о планируемой встрече.
На следующий день, 9 февраля, она заявила в комментариях журналистам в Брюсселе, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным", пишет Ansa.
"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… Но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", – цитирует ее The Telegraf.
С украинским президентом Мелони смогла встретиться только на заседании Европейского Совета 9 февраля. Ansa пишет, что Мелони и Зеленский должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако они были отменены из-за нехватки времени.
Le immagini dell’incontro tra Meloni e Zelensky a margine del Consiglio Europeo di oggi. pic.twitter.com/riQC4sDdBC— Daniele Angrisani (@putino) February 9, 2023
Макрон ответил на замечание Мелони, отметив, что Зеленский сам выбирает формат общения.
"Я хотел принять президента Зеленского с канцлером Шольцем, я думаю, мы были в своей роли. Германия и Франция, как вы знаете, уже восемь лет играют особую роль в украинском вопросе, потому что мы тоже вместе вели этот процесс. Я думаю, что Зеленскому решать, какой формат он хочет для дипломатических переговоров", – сказал французский президент.
Зеленский уже два дня находится с визитом в Европе. 8 февраля он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Позже тем же днем Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцом, а затем вместе с Макроном отправились в Брюссель, где выступил в Европаралменте. Во время визита в Брюссель он заявил о положительных договоренностях в вопросе поставок Украине истребителей.