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Мелони поспорила с Макроном из-за визита Зеленского в Париж

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Мелони заявила, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным"
Мелони заявила, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным"
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поспорила с президентом Франции Эммануэлем Макронои из-за приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Париж.

8 февраля Зеленский посетил Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Олафом Шольцом. Мелони на ней не присутствовала.

LaC News24 отмечает, что Макрон во время своего последнего звонка 6 февраля ничего ей не сообщил о планируемой встрече.

На следующий день, 9 февраля, она заявила в комментариях журналистам в Брюсселе, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным", пишет Ansa.

"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… Но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", – цитирует ее The Telegraf.

С украинским президентом Мелони смогла встретиться только на заседании Европейского Совета 9 февраля. Ansa пишет, что Мелони и Зеленский должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако они были отменены из-за нехватки времени.

Макрон ответил на замечание Мелони, отметив, что Зеленский сам выбирает формат общения.

"Я хотел принять президента Зеленского с канцлером Шольцем, я думаю, мы были в своей роли. Германия и Франция, как вы знаете, уже восемь лет играют особую роль в украинском вопросе, потому что мы тоже вместе вели этот процесс. Я думаю, что Зеленскому решать, какой формат он хочет для дипломатических переговоров", – сказал французский президент.

Контекст:

Зеленский уже два дня находится с визитом в Европе. 8 февраля он посетил Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Позже тем же днем Зеленский отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцом, а затем вместе с Макроном отправились в Брюссель, где выступил в Европаралменте. Во время визита в Брюссель он заявил о положительных договоренностях в вопросе поставок Украине истребителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, Украина, Франция, Италия, Брюссель, переговоры, Париж, Владимир Зеленский, Европа, Эммануэль Макрон, визит, встреча, Олаф Шольц, Джорджа Мелони
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