Мелони поспорила с Макроном из-за визита Зеленского в Париж

Мелони заявила, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным" Фото: EPA

8 февраля Зеленский посетил Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Олафом Шольцом. Мелони на ней не присутствовала.

LaC News24 отмечает, что Макрон во время своего последнего звонка 6 февраля ничего ей не сообщил о планируемой встрече.

На следующий день, 9 февраля, она заявила в комментариях журналистам в Брюсселе, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным", пишет Ansa.

"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… Но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", – цитирует ее The Telegraf.

С украинским президентом Мелони смогла встретиться только на заседании Европейского Совета 9 февраля. Ansa пишет, что Мелони и Зеленский должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако они были отменены из-за нехватки времени.

Le immagini dell’incontro tra Meloni e Zelensky a margine del Consiglio Europeo di oggi. pic.twitter.com/riQC4sDdBC — Daniele Angrisani (@putino) February 9, 2023

Макрон ответил на замечание Мелони, отметив, что Зеленский сам выбирает формат общения.

"Я хотел принять президента Зеленского с канцлером Шольцем, я думаю, мы были в своей роли. Германия и Франция, как вы знаете, уже восемь лет играют особую роль в украинском вопросе, потому что мы тоже вместе вели этот процесс. Я думаю, что Зеленскому решать, какой формат он хочет для дипломатических переговоров", – сказал французский президент.