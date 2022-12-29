Мелони анонсировала свой визит в Украину до 24 февраля и заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения

Тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем, отметила Мелони Фото: EPA

Об этом глава правительства Италии сообщила на пресс-конференции 29 декабря, пишет la Repubblica.

По словам Мелони, Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Премьер Италии, комментируя инициативу Украины о проведении "саммита для мира", отметила, что поддерживает все, что можно сделать для содействия миру.

Однако, как подчеркнула Мелони, "тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем", а в настоящее время "больших сигналов нет, тем более из России".