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Мелони анонсировала свой визит в Украину до 24 февраля и заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения

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Тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем, отметила Мелони
Тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем, отметила Мелони
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом глава правительства Италии сообщила на пресс-конференции 29 декабря, пишет la Repubblica.

По словам Мелони, Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Премьер Италии, комментируя инициативу Украины о проведении "саммита для мира", отметила, что поддерживает все, что можно сделать для содействия миру.

Однако, как подчеркнула Мелони, "тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем", а в настоящее время "больших сигналов нет, тем более из России".

Контекст:

15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Теги: Украина, Италия, переговоры, агрессия, саммит, война России против Украины, пресс-конференция, визит, премьер-министр, Джорджа Мелони
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