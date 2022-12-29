Мелони анонсировала свой визит в Украину до 24 февраля и заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения

Об этом глава правительства Италии сообщила на пресс-конференции 29 декабря, пишет la Repubblica.
По словам Мелони, Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.
Премьер Италии, комментируя инициативу Украины о проведении "саммита для мира", отметила, что поддерживает все, что можно сделать для содействия миру.
Однако, как подчеркнула Мелони, "тема мира не может быть достигнута только путем заявлений о нем", а в настоящее время "больших сигналов нет, тем более из России".
15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.
Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.