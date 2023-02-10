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Кулеба: Если в Европе есть лидеры, которые переживают, что их не пригласили на ужин с Зеленским, то Украина может гордиться

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Премьер Италии Мелони "прекрасный человек", отметил Кулеба (на фото)
Премьер Италии Мелони – "прекрасный человек", отметил Кулеба (на фото)
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал спор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за приглашения президента Владимира Зеленского в Париж.

Соответствующая тема была затронута в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпяком, видеозапись разговора 10 февраля опубликована в Instagram Кулебы.

8 февраля Зеленский посетил Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Мелони на ней не присутствовала. При этом, по данным СМИ, Макрон ничего ей не сообщил о планируемой встрече.

На следующий день, 9 февраля, Мелони заявила, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным".

"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… Но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", – сказала премьер Италии.

С Зеленским Мелони смогла встретиться только на заседании Европейского совета 9 февраля. Они должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако те были отменены из-за нехватки времени.

Макрон, отвечая на замечание Мелони, отметил, что Зеленский сам выбирает формат для дипломатических переговоров, а Германия и Франция "уже восемь лет играют особую роль в украинском вопросе, потому что тоже вместе вели этот процесс".

"Я считаю, что если в Европе есть лидеры, которые переживают и обижаются из-за того, что их не пригласили на ужин с Зеленским, то Украина как государство имеет все основания гордиться еще сильнее", – отреагировал Кулеба.

По его словам, Мелони – "прекрасный человек".

"Мы уже давно ждем ее с визитом. И надеемся, что он состоится. Но… что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, что кто-то, не попав на встречу с президентом Украины, чувствует себя очень плохо и провоцирует какие-то дискуссии и конфликты между другими лидерами. Это совсем другой уровень игры, уровень дипломатии", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

Зеленский 8 февраля отправился в Париж на встречу с Макроном и Шольцем после визита в Великобританию в тот же день.

Утром 9 февраля вместе Зеленский с Макроном отправился в Брюссель, где выступил в Европарламенте и на саммите ЕС. Во время визита в Брюссель он заявил о положительных договоренностях в вопросе поставок Украине истребителей.

Теги: Германия, Украина, Франция, Италия, МИД Украины, переговоры, Париж, Дмитрий Кулеба, конфликт, президент, Эммануэль Макрон, визит, премьер-министр, встреча, ЕС, Олаф Шольц, канцлер, Джорджа Мелони
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