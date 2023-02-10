Кулеба: Если в Европе есть лидеры, которые переживают, что их не пригласили на ужин с Зеленским, то Украина может гордиться

Соответствующая тема была затронута в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпяком, видеозапись разговора 10 февраля опубликована в Instagram Кулебы.

8 февраля Зеленский посетил Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Мелони на ней не присутствовала. При этом, по данным СМИ, Макрон ничего ей не сообщил о планируемой встрече.

На следующий день, 9 февраля, Мелони заявила, что решение Макрона пригласить Зеленского в Париж до европейского саммита было "неуместным".

"Я считаю, что наша сила в общности и единстве… Но бывают случаи, когда предпочтение внутреннему общественному мнению может нанести ущерб делу, и мне кажется, что это один из таких случаев", – сказала премьер Италии.

С Зеленским Мелони смогла встретиться только на заседании Европейского совета 9 февраля. Они должны были провести двусторонние переговоры в кулуарах саммита, однако те были отменены из-за нехватки времени.

Макрон, отвечая на замечание Мелони, отметил, что Зеленский сам выбирает формат для дипломатических переговоров, а Германия и Франция "уже восемь лет играют особую роль в украинском вопросе, потому что тоже вместе вели этот процесс".

"Я считаю, что если в Европе есть лидеры, которые переживают и обижаются из-за того, что их не пригласили на ужин с Зеленским, то Украина как государство имеет все основания гордиться еще сильнее", – отреагировал Кулеба.

По его словам, Мелони – "прекрасный человек".

"Мы уже давно ждем ее с визитом. И надеемся, что он состоится. Но… что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, что кто-то, не попав на встречу с президентом Украины, чувствует себя очень плохо и провоцирует какие-то дискуссии и конфликты между другими лидерами. Это совсем другой уровень игры, уровень дипломатии", – резюмировал Кулеба.