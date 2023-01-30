ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Италия продолжит помощь Украине, но против поголовных ограничений для РФ – министр обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Не все население РФ виновато в агрессии, считает Крозетто
Не все население РФ виновато в агрессии, считает Крозетто
Фото: ЕРА

Страны Запада должны помочь Украине освободить свою территорию, и это ускорит возможность переговоров с Россией. Об этом министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил 30 января в интервью Corriere della Sera.

По его словам, решение западных союзников о поставках оружия вызвано не желанием продолжать войну, а необходимостью помочь Киеву противостоять превосходящей по силе армии и защитить свою независимость.

"Я надеюсь, что физического участия в войне нам удастся избежать и не потребуется больше крови. При этом только в том случае, если Украина сможет противостоять удару, могут быть созданы условия для того, чтобы наконец попытаться сесть и поговорить. Но диалог будет сложным, Россия не намерена уходить", – сказал Крозетто.

Говоря о том, что не все в Италии поддерживают участие в коалиции, министр отметил, как важно объяснять людям, что это Россия хочет эскалации, и "если бы российские танки не пересекли границу с Украиной, мы бы не оказались в такой ситуации. При этом он отметил, что не считает все население РФ виноватым в агрессии и против поголовных ограничений для них в Европе.

"Я считаю неправильным относиться ко всему русскому народу как к врагу. Я никогда не разделял замкнутости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить открытыми каналы диалога.. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать русскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир", – добавил Крозетто.

Контекст:

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Премьер-министр Джорджа Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.

Мелони анонсировала свой визит в Киев до 24 февраля 2023 года – годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Она заявила, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Теги: Россия, Италия, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
53-летняя Лопес показала, с кем и где была в день свадьбы своего 54-летнего экс-супруга и его 23-летней избранницы-модели
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала свою тренировку с гантелями в присутствии тренера. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
  "Пока ждешь, когда закипит вода или нагреется обед". Анита Луценко показала простые упражнения, которые можно делать на кухне. Видео
Галина ГРИШИНА
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике
Галина ГРИШИНА
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Grosu назвала страну, в которую переехала из США на реабилитацию
Галина ГРИШИНА
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Бывший муж Лопес женился в четвертый раз. Супруга моложе его на 31 год
Галина ГРИШИНА
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
  Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino
Галина ГРИШИНА
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Дикусар, который защищает Украину в составе ВСУ, спустя три месяца вышел на связь и показал, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Jerry Heil рассказала, почему у нее не сложились отношения с парнем из Индии, который пригласил ее на свидание
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Налчаджиоглу после встречи с дочерью от Ани Лорак в Европе высказался о ракетных обстрелах Киева
Галина ГРИШИНА
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
  Клип Kalush Orchestra со Шварценеггером, Бейонсе в платье от Frolov, номинация украинской ленты на "Оскар". Семь самых ярких событий января
Галина ГРИШИНА
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
  "Почему я должен бояться? Из-за того, что он снимал штаны в Москве, а я – нет?" Рэпер Хас рассказал, за что на него обиделся Потап
Галина ГРИШИНА
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
  The Hardkiss выпустила клип на песню "Маяк". Она о надежде, которую нельзя терять даже в самые темные времена. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (108123)
2
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (50031)
3
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (46741)
4
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего (34479)
5
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (34342)
6
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (32132)
7
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (27976)
8
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22180)
 
 
 
 