Италия продолжит помощь Украине, но против поголовных ограничений для РФ – министр обороны

По его словам, решение западных союзников о поставках оружия вызвано не желанием продолжать войну, а необходимостью помочь Киеву противостоять превосходящей по силе армии и защитить свою независимость.

"Я надеюсь, что физического участия в войне нам удастся избежать и не потребуется больше крови. При этом только в том случае, если Украина сможет противостоять удару, могут быть созданы условия для того, чтобы наконец попытаться сесть и поговорить. Но диалог будет сложным, Россия не намерена уходить", – сказал Крозетто.

Говоря о том, что не все в Италии поддерживают участие в коалиции, министр отметил, как важно объяснять людям, что это Россия хочет эскалации, и "если бы российские танки не пересекли границу с Украиной, мы бы не оказались в такой ситуации. При этом он отметил, что не считает все население РФ виноватым в агрессии и против поголовных ограничений для них в Европе.

"Я считаю неправильным относиться ко всему русскому народу как к врагу. Я никогда не разделял замкнутости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить открытыми каналы диалога.. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать русскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир", – добавил Крозетто.