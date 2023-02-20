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Зеленский о Берлускони: Может быть, и нам ему что-то послать? Он любит водку?

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Зеленский отреагировал на высказывания Берлускони
Зеленский отреагировал на высказывания Берлускони
Фото: ЕРА

Украине важно сохранить поддержку Италии, как и любого другого государства, чью поддержку развивали вопреки кампании российской дезинформации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 19 февраля.

По словам Зеленского, Джорджа Мелони, которая возглавила итальянское правительство после Марио Драги, в вопросе поддержки Украины "движется в направлении преемственности". Он назвал важным шагом решение Италии помочь Украине в начале полномасштабной войны, развязанной Россией, и высказал благодарность за предоставленное вооружение. 

Журналист отметил, что Мелони выразила решительную поддержку Украине, но ее ближайшие соратники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини "не скрывают пропутинских симпатий". Он спросил, не боится ли Украина, что Италия откажется от "европейского фронта против России". 

Зеленский ответил, что продолжение поддержки от Италии считает ключевым для обеспечения помощи от ряда других стран. Он высказал уверенность, что Мелони – "сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство". 

По словам Зеленского, он будет обсуждать эти вопросы с премьером Италии. 

Он продолжил, что не знаком с Берлускони, но слышал его заявления. 

"Может быть, и нам стоит ему что-нибудь послать? Он любит водку? У нас в Украине она отличного качества, если хочет, можем ему передать", – добавил Зеленский. 

В этой фразе Зеленского – отсылка к заявлению Берлускони. В октябре прошлого года в Италии вспыхнул скандал в связи с публикацией прослушки Берлускони. В опубликованных аудиозаписях он, в частности, рассказал, что обменивался письмами и алкоголем с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Я снова начал довольно много общаться с Путиным – в том смысле, что на мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками "Ламбруско" и тоже приятным письмом", – заявлял Берлускони. 

Контекст:

Берлускони был премьером-министром Италии в 19941995, 20012006 и 20082011 годах. 

В январе 2013 года в интервью Euronews он заявил, что у него "братские отношения с Путиным". "Я думаю, что он  лучший в мире политик в наши дни", – сказал Берлускони. В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России с частным визитом. После этого визита Берлускони заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Берлускони несколько раз заявлял, что "разочарован" в Путине, но также говорил, что Европа должна вынудить Киев принять требования РФ для прекращения войны.

7 сентября он объявил, что хотел бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", а через две недели сказал, что Путина "подтолкнули" к вторжению в Украину – он якобы хотел поставить во главе Киева "порядочных людей".

12 февраля 2023 года Берлускони заявил, что Украина и ее лидер спровоцировали нынешнюю войну. "Ему было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – сказал он. У Мелони ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, а спикер МИД Украины Олег Николенко назвал обвинения Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать руки Путина, которые по локти в крови".

14 февраля Берлускони заявил, что "всегда был и остается на стороне украинского народа и мира".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, водка, алкоголь, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Маттео Сальвини, Марио Драги, Джорджа Мелони
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