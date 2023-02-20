Зеленский о Берлускони: Может быть, и нам ему что-то послать? Он любит водку?

По словам Зеленского, Джорджа Мелони, которая возглавила итальянское правительство после Марио Драги, в вопросе поддержки Украины "движется в направлении преемственности". Он назвал важным шагом решение Италии помочь Украине в начале полномасштабной войны, развязанной Россией, и высказал благодарность за предоставленное вооружение.

Журналист отметил, что Мелони выразила решительную поддержку Украине, но ее ближайшие соратники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини "не скрывают пропутинских симпатий". Он спросил, не боится ли Украина, что Италия откажется от "европейского фронта против России".

Зеленский ответил, что продолжение поддержки от Италии считает ключевым для обеспечения помощи от ряда других стран. Он высказал уверенность, что Мелони – "сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство".

По словам Зеленского, он будет обсуждать эти вопросы с премьером Италии.

Он продолжил, что не знаком с Берлускони, но слышал его заявления.

"Может быть, и нам стоит ему что-нибудь послать? Он любит водку? У нас в Украине она отличного качества, если хочет, можем ему передать", – добавил Зеленский.

В этой фразе Зеленского – отсылка к заявлению Берлускони. В октябре прошлого года в Италии вспыхнул скандал в связи с публикацией прослушки Берлускони. В опубликованных аудиозаписях он, в частности, рассказал, что обменивался письмами и алкоголем с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я снова начал довольно много общаться с Путиным – в том смысле, что на мой день рождения он прислал мне 20 бутылок водки и очень приятное письмо. Я ответил несколькими бутылками "Ламбруско" и тоже приятным письмом", – заявлял Берлускони.