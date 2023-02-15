Берлускони после пропутинских заявлений о Зеленском заявил, что "всегда был на стороне Украины"

14 февраля он написал в Instagram, что "всегда был и остается на стороне украинского народа и мира".
"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и раздумий, чтобы поддержать Украину, отправляя финансирование и оружие", – говорится в сообщении.
Говоря о своем недавнем выпаде в адрес Зеленского, что тот якобы "напал на Донбасс" и развязал войну, итальянский политик отметил, что "просто предложил большой западный план Маршалла по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту".
"Я надеюсь, что вскоре будет найдено дипломатическое решение этой очень опасной войны для всех нас", – добавил он.
Переглянути цей допис в Instagram
12 февраля Берлускони заявил, что Запад должен предложить Украине большие средства на восстановление в обмен на захват Россией части территорий. Кроме того, он обвинил Украину и ее лидера в том, что они спровоцировали нынешнюю войну. "Ему было достаточно прекратить нападать на две автономные республики Донбасса – и всего этого не произошло бы.. Так что я оцениваю поведение этого господина очень-очень негативно", – приводит слова Берлускони IL Messaggero.
В офисе действующего премьер-министра Италии Джорджи Мелони ответили, что "твердо и убедительно" поддерживают Украину, это "закреплено в программе правительства страны и подтверждается всеми парламентскими голосованиями", пишет Reuters.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал 13 февраля в Facebook, что "бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки [президента России Владимира] Путина, которые по локти в крови". Николенко также опубликовал фото, где экс-премьер целует руки ливийскому диктатору Муаммару Каддафи.