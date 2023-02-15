Берлускони после пропутинских заявлений о Зеленском заявил, что "всегда был на стороне Украины"

14 февраля он написал в Instagram, что "всегда был и остается на стороне украинского народа и мира".

"Давайте посмотрим на факты. Мы всегда поддерживали украинский народ, мы всегда голосовали в Италии и в Европе без колебаний и раздумий, чтобы поддержать Украину, отправляя финансирование и оружие", – говорится в сообщении.

Говоря о своем недавнем выпаде в адрес Зеленского, что тот якобы "напал на Донбасс" и развязал войну, итальянский политик отметил, что "просто предложил большой западный план Маршалла по восстановлению Украины как возможный дипломатический способ положить конец этому конфликту".

"Я надеюсь, что вскоре будет найдено дипломатическое решение этой очень опасной войны для всех нас", – добавил он.

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