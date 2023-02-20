Байден приехал в Киев впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Фото и видео, на которых видно, как Байден и президент Украины Владимир Зеленский идут по Киеву (они были у Стены памяти героев на Михайловской площади), опубликовали несколько Telegram-каналов, в частности видео выложило издание "Ґрунт".

На видео слышно, что на улице их застала сирена воздушной тревоги, объявленной в Киеве и по всей Украине около 11.35.

Также фотографии с Михайловской площади опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов. Он подтвердил, что у Стены героев два президента были во время тревоги.