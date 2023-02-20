Байден приехал в Киев

Фото и видео, на которых видно, как Байден и президент Украины Владимир Зеленский идут по Киеву (они были у Стены памяти героев на Михайловской площади), опубликовали несколько Telegram-каналов, в частности видео выложило издание "Ґрунт".
На видео слышно, что на улице их застала сирена воздушной тревоги, объявленной в Киеве и по всей Украине около 11.35.
Также фотографии с Михайловской площади опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов. Он подтвердил, что у Стены героев два президента были во время тревоги.
Сегодня с утра в Киеве перекрыт центр и большие пробки. Их связывали с мероприятиями по случаю Дня памяти героев Небесной сотни и с возможным визитом высокопоставленной делегации.
Информацию о приезде "очень высокопоставленных американцев" в МИД Украины не подтверждали и не опровергали: замглавы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник говорил, что в Киеве ждут одного из главных партнеров Украины.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.