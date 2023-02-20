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Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

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Байден 20 февраля приехал с неанонсированным визитом в Киев
Байден 20 февраля приехал с неанонсированным визитом в Киев
Фото: EPA

Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью $500 млн. Об этом 20 февраля заявил президент США Джо Байден на брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "РБК-Украина".

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти столетия. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – сказал Байден.

По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран", – добавил президент США.

CNN отмечает, что Байден на брифинге заявил, что пакет будет включать больше военной техники, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше Javelin и гаубиц.

Зеленский сказал, что он и Байден говорили об "оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось".

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, военная техника, военная помощь, артиллерия, Владимир Зеленский, Javelin, брифинг, гаубица
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