Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти столетия. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – сказал Байден.

По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран", – добавил президент США.

CNN отмечает, что Байден на брифинге заявил, что пакет будет включать больше военной техники, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше Javelin и гаубиц.

Зеленский сказал, что он и Байден говорили об "оружии большой дальности и о том оружии, которое все еще может поставляться в Украину, даже если раньше оно не поставлялось".