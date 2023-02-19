ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Приедет ли Байден в Киев, разгром россиян под Бахмутом, отчаяние Пригожина, ультиматум Китая России. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • результатах новой встречи в формате "Рамштайн"; 
  • поставках боевой авиации для Украины; 
  • Мюнхенской конференции безопасности и дискуссиях ее участников; 
  • заявлениях заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о том, что военные базы в Крыму – легитимная цель для ВСУ;
  • готовящемся на следующей неделе выступлении президента РФ Владимира Путина;
  • предстоящем визите президента США Джо Байдена в Польшу;
  • мирном плане Китая;
  • отчаянии создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Виктория Нуланд, трансляция, журналисты, безопасность, интервью, Евгений Пригожин, Василий Голованов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно
  Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно G
Дмитрий ГОРДОН
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?"
  Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" G
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
Военный дневник харьковчанки Гин: Весной мы должны были собраться на 25 лет со дня вручения дипломов. Сидела вчера за своей партой. Наша аудитория без стекол, холодная, засыпанная осколками
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 