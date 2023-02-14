Гордон: Российские спортсмены скажут: "А мы чем виноваты?" Хрена вам на лопате! Вы граждане фашистского государства и страдайте все

12 февраля Бах заявил, что "не правительства должны решать, кто может принимать участие в тех или иных спортивных соревнованиях", и подчеркнул, что история покажет, "кто больше делает для мира".

"Этот немец Бах – подонок. Рискну предположить, также сидящий на российских деньгах. Лично сидящий, коррупционер хренов. Потому что если мы вспомним, каким образом доставалась Олимпиада в Сочи Москве, там уйма вопросов. Мы знаем, как Россия коррумпирует спортивных чиновников. Скандалы по поводу коррумпирования Международной федерации футбола (ФИФА) не утихают до сих пор. Как Россия получила чемпионат мира, там и самоубийства, и посадки – все что угодно среди спортивных чиновников ФИФА. Этот Бах явно сидит на российских деньгах и сейчас ему, наверное, еще добавили денег. Поэтому он и впрягается за Россию", – сказал Гордон.

По его убеждению, доступ на любые международные соревнования должен быть закрыт для спортсменов из РФ и Беларуси.

"Я хочу сказать однозначно с точки зрения Украины: ни Россия, ни Беларусь – два государства, которые посягнули на территориальную целостность Украины, которые убили такое количество украинцев, не могут априори посылать своих спортсменов соревноваться на любых международных соревнованиях и турнирах. На любых! Все должно быть закрыто. Это страны-изгои", – заявил журналист.

Гордон подчеркнул, что санкции против россиян и белорусов должны сохраняться во всех сферах, поскольку спорт, как и культура, финансируются за счет государств, а следовательно, являются частью государственной политики.

"Российские спортсмены мне сейчас скажут: "А мы чем виноваты? Мы тренировались". Также как российские музыканты мне сейчас скажут: "А мы занимались игрой на фортепиано, на рояле, мы готовились к международным конкурсам"... Хрена вам на лопате! Вы являетесь гражданами страны-изгоя. Вы являетесь гражданами фашистского государства, которое совершило преступление против человечности, и страдайте все. Да, я допускаю тысячу раз, что многие спортсмены не поддерживают войну, что они не виноваты... Ну и дальше что? Спорт – это политика, культура – это политика. Как бы вам этого не хотелось, ребята, но спорт – это политика. Когда поднимается флаг и звучит гимн страны – это политика. Адольф Гитлер же не дурак был проводить в 1936 году Олимпиаду, и [президент РФ Владимир] Путин же не идиот проводить Олимпиаду у себя. Это делается с точки зрения политики специально, вваливаются огромные бабки туда", – пояснил Гордон.

Он считает, что можно разработать условия, соблюдая которые спортсмены, не поддерживающие политику Путина, могли бы получить право выступать на Олимпиаде.

"Первое – Бах должен понимать, что, если он только попробует допустить россиян и белорусов к соревнованиям, будет бойкот Олимпиады со стороны всех развитых стран. Второе – я бы сделал так: есть спортсмены, которые не хотят жить в фашистском государстве, они могут уехать. Вот есть, допустим, какой-то боксер, он понимает, что живет в нацистской стране, он не согласен с политикой, он уезжает из этой нацистской страны, допустим, куда-то в Италию, итальянцы его принимают и он соревнуется от имени Италии – годится. Или он уезжает, заявляет о том, что режим Путина фашистский, что он протестует против войны, что Крым и Донбасс – это Украина, делает официальное заявление и выступает на Олимпиаде сам от себя – годится. Но делегации России и Беларуси... Пусть только попробует это сделать этот Бах... Да, я ему привет передаю! Пусть только попробует", – заявил Гордон.

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