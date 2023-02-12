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Глава МОК пожаловался на вмешательство политиков в спорт и заявил, что история покажет, кто "больше делает для мира"

Бах заявил, что "не правительства должны решать", кто может принимать участие в соревнованиях
Бах заявил, что "не правительства должны решать", кто может принимать участие в соревнованиях
Фото: EPA

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 12 февраля пожаловался на вмешательство ряда западных политиков в спорт, в частности, по вопросу допуска спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду 2024 в Париже.

Главу МОК цитирует Der Spiegel.

Бах считает, что "не правительства должны решать, кто может принимать участие в тех или иных спортивных соревнованиях", так как это "положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм, какими мы их знаем".

Глава МОК отметил, что история покажет, "кто больше делает для мира" – "те, кто старается держать границы открытыми и общаться", или "те, кто хочет изолировать и разделить".

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

С таким же призывом совместное заявление сделали спортивные организации (в том числе НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, допустил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

10 февраля во время выступления на онлайн-встрече министров спорта 35 стран не допустить российских спортсменов на Олимпиаду призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Зеленский после этого пригласил Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК. В результате российской агрессии погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, никакой нейтральности не может быть, пока идет война, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, санкции, МОК, правительство, Олимпиада, Париж, политика, спортсмены, президент, Томас Бах, соревнования, Олимпиада 2024, россияне
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