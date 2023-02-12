Глава МОК пожаловался на вмешательство политиков в спорт и заявил, что история покажет, кто "больше делает для мира"

Бах заявил, что "не правительства должны решать", кто может принимать участие в соревнованиях Фото: EPA

Главу МОК цитирует Der Spiegel.

Бах считает, что "не правительства должны решать, кто может принимать участие в тех или иных спортивных соревнованиях", так как это "положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм, какими мы их знаем".

Глава МОК отметил, что история покажет, "кто больше делает для мира" – "те, кто старается держать границы открытыми и общаться", или "те, кто хочет изолировать и разделить".

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

С таким же призывом совместное заявление сделали спортивные организации (в том числе НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, допустил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

10 февраля во время выступления на онлайн-встрече министров спорта 35 стран не допустить российских спортсменов на Олимпиаду призвал президент Украины Владимир Зеленский.