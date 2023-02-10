Президент МОК заявил Гутцайту, что призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже противоречат олимпийским принципам

Об этом сообщили, ссылаясь на текст документа, датированного 31 января, Reuters и ABC News (с письмом ознакомились ведущие подкаста The Ticket, который выходит в эфире радио корпорации ABC). Также письмо в Twitter обнародовал немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт.

Гутцайт 27 января заявлял, что Украина может бойкотировать Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать спортсмены из России и Беларуси.

Бах в письме ему заявил, что бойкот противоречит олимпийским принципам и только навредит спортсменам из Украины, поскольку "предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей".

Он подтвердил "единодушную поддержку олимпийского движения украинским спортсменам" и "непоколебимую приверженность солидарности с украинским олимпийским сообществом", но назвал "клеветническим" заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который называл МОК "промоутером войны, убийств и разрушений" из-за попыток вернуть российских спортсменов на международные соревнования.

"Как вы знаете, участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года еще даже не обсуждалось в конкретных формулировках. Поэтому ваше письмо на этом предварительном этапе к другим НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим хозяевам Олимпиады, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решения, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум с большим сожалением", – говорится в письме Баха.

Он считает, что бойкот Олимпийских игр – это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК "участвовать в играх Олимпиады, посылая спортсменов".

Зеппельт, публикуя письмо, назвал его "отравленным подарком".

Must read. Poisoned gift. Original letter by the IOC president to Ukrainian NOC boss. Bach is threatening UKR NOC (because allegedly violating “fundamentals of the Olympic Movement”) while supporting athletes from RUS - which is violating every principle of the civilised world. pic.twitter.com/ikT3OE6Njz — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 9, 2023

"Бах угрожает НОК Украины (из-за якобы нарушения "основ олимпийского движения"), одновременно поддерживая спортсменов из России, что нарушает все принципы цивилизованного мира", – подчеркнул журналист, разоблачающий допинг-систему в российском спорте.

9 февраля на письмо Баха отреагировали украинские спортсмены и спортсмены из других стран – на сайте международного движения Global Athlete было опубликовано их совместное заявление, в котором раскритикована позиция МОК.

Украинские и иностранные спортсмены подчеркивают, что МОК, пытаясь обосновать приглашение России на Олимпиаду в Париже, изложил извращенную позицию.

"Агрессивная война России унесла сотни тысяч жизней, разрушила инфраструктуру, поставила под угрозу стабильность глобальных поставок продовольствия и создала риск ядерной катастрофы. Приветствуя возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, МОК поощряет действия России. Угрожая наказать НОК Украины за отказ соревноваться с Россией на Олимпийских играх, МОК отрицает право Украины на суверенитет", – сказано в заявлении.