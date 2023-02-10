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Президент МОК заявил Гутцайту, что призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже противоречат олимпийским принципам

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Бах написал Гутцайту письмо, его текст обнародовали СМИ
Бах написал Гутцайту письмо, его текст обнародовали СМИ
Фото: ЕРА

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах направил министру спорта Украины, президенту Национального олимпийского комитета Вадиму Гутцайту письмо, в котором призвал Киев отказаться от "угроз" бойкотировать Олимпиаду 2024 в Париже.

Об этом сообщили, ссылаясь на текст документа, датированного 31 января, Reuters и ABC News (с письмом ознакомились ведущие подкаста The Ticket, который выходит в эфире радио корпорации ABC). Также письмо в Twitter обнародовал немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт. 

Гутцайт 27 января заявлял, что Украина может бойкотировать Олимпиаду в Париже, если в ней будут участвовать спортсмены из России и Беларуси. 

Бах в письме ему заявил, что бойкот противоречит олимпийским принципам и только навредит спортсменам из Украины, поскольку "предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей". 

Он подтвердил "единодушную поддержку олимпийского движения украинским спортсменам" и "непоколебимую приверженность солидарности с украинским олимпийским сообществом", но назвал "клеветническим" заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который называл МОК "промоутером войны, убийств и разрушений" из-за попыток вернуть российских спортсменов на международные соревнования. 

"Как вы знаете, участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года еще даже не обсуждалось в конкретных формулировках. Поэтому ваше письмо на этом предварительном этапе к другим НОК, международным федерациям, членам МОК и будущим хозяевам Олимпиады, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решения, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум с большим сожалением", – говорится в письме Баха. 

Он считает, что бойкот Олимпийских игр – это нарушение Олимпийской хартии, которая обязывает все НОК "участвовать в играх Олимпиады, посылая спортсменов". 

Зеппельт, публикуя письмо, назвал его "отравленным подарком". 

"Бах угрожает НОК Украины (из-за якобы нарушения "основ олимпийского движения"), одновременно поддерживая спортсменов из России, что нарушает все принципы цивилизованного мира", – подчеркнул журналист, разоблачающий допинг-систему в российском спорте. 

9 февраля на письмо Баха отреагировали украинские спортсмены и спортсмены из других стран – на сайте международного движения Global Athlete было опубликовано их совместное заявление, в котором раскритикована позиция МОК. 

Украинские и иностранные спортсмены подчеркивают, что МОК, пытаясь обосновать приглашение России на Олимпиаду в Париже, изложил извращенную позицию. 

"Агрессивная война России унесла сотни тысяч жизней, разрушила инфраструктуру, поставила под угрозу стабильность глобальных поставок продовольствия и создала риск ядерной катастрофы. Приветствуя возвращение российских спортсменов на Олимпийские игры, МОК поощряет действия России. Угрожая наказать НОК Украины за отказ соревноваться с Россией на Олимпийских играх, МОК отрицает право Украины на суверенитет", – сказано в заявлении. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, МОК, НОК, Олимпиада, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет
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