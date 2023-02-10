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ПОЛИТИКА

35 стран намерены требовать не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. На встрече выступил Зеленский

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Зеленский: Пока Россия убивает и терроризирует, ее представителям не место на спортивных и олимпийских соревнованиях
Зеленский: Пока Россия убивает и терроризирует, ее представителям не место на спортивных и олимпийских соревнованиях
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не допустить российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Об этом он заявил 10 февраля во время выступления на онлайн-встрече министров спорта стран-партнеров, сообщила его пресс-служба.

Президент напомнил, что утром 10 февраля РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине. 

По его словам, "если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место".

"И не важно, был ли бы у этой сборной ее официальный флаг – государственный триколор. Российские террористы используют разную символику. Российские военные заставляли украинцев на оккупированной территории нашего государства носить повязки белого цвета. Якобы чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками. Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет. Бывает, что российские оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики – именно так началась российская агрессия. Наш полуостров Крым был оккупирован российскими солдатами без какой-либо символики", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ избрала путь террора и поэтому ей нет места в цивилизованном мире.

Также президент напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила 228 украинских тренеров и спортсменов.

"А сколько российских спортсменов выступили с осуждением террора, который развязало их государство? Фактически нет такого осуждения. Разве что редкие голоса, быстро угасающие. Мы знаем, что многие российские атлеты связаны со спортивными клубами российской армии и силовых структур. В частности, спортсмены, претендовавшие на участие в чемпионатах и Олимпийских играх. Мы знаем, что многие российские спортсмены имеют военное или другое специальное звание. Мы знаем, что Россия пытается использовать для пропаганды войны любое внимание мира к россиянам. Если, не дай бог, олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны", – заявил он.

По словам Зеленского, "террор и олимпизм – это две противоположности, их нельзя совмещать".

"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь ложной нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь – страна, которая все запятнает кровью, даже белый флаг. Это нужно признать. И это следует признать, в частности, на уровне Международного олимпийского комитета. Честность необходима Международному олимпийскому комитету. Честность, которую он, к сожалению, потерял. Честность, которая поможет остановить российский террор и приблизить мир", – сказал президент.

Как сообщила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене, на совместном дистанционном совещании министров было решено подготовить совместное заявление в целях предотвращения попыток возвращения спортсменов, представляющих Россию и Беларусь, на международные спортивные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования, науки и спорта Литвы.

Во встрече взяли участие представители 35 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Нидерландов, Канады, Австралии, Японии, стран Северной Европы, стран Балтии и других.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, Литва, МОК, Олимпиада, Владимир Зеленский, война России против Украины, соревнования, Международный олимпийский комитет
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