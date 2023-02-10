35 стран намерены требовать не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. На встрече выступил Зеленский

Зеленский: Пока Россия убивает и терроризирует, ее представителям не место на спортивных и олимпийских соревнованиях Фото: EPA

Президент напомнил, что утром 10 февраля РФ вновь нанесла массированный ракетный удар по Украине.

По его словам, "если бы олимпийскими видами спорта были убийства и ракетные удары, вы знаете, какая национальная сборная взяла бы первое место".

"И не важно, был ли бы у этой сборной ее официальный флаг – государственный триколор. Российские террористы используют разную символику. Российские военные заставляли украинцев на оккупированной территории нашего государства носить повязки белого цвета. Якобы чтобы их не убили. Но их пытали и убивали даже с этими повязками. Россия использует определенные буквы латиницы на флагах разных цветов, и все они символизируют геноцидную идеологию рашизма, каким бы ни был конкретный цвет. Бывает, что российские оккупанты уничтожают нормальную жизнь вообще без какой-либо символики – именно так началась российская агрессия. Наш полуостров Крым был оккупирован российскими солдатами без какой-либо символики", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ избрала путь террора и поэтому ей нет места в цивилизованном мире.

Также президент напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ убила 228 украинских тренеров и спортсменов.

"А сколько российских спортсменов выступили с осуждением террора, который развязало их государство? Фактически нет такого осуждения. Разве что редкие голоса, быстро угасающие. Мы знаем, что многие российские атлеты связаны со спортивными клубами российской армии и силовых структур. В частности, спортсмены, претендовавшие на участие в чемпионатах и Олимпийских играх. Мы знаем, что многие российские спортсмены имеют военное или другое специальное звание. Мы знаем, что Россия пытается использовать для пропаганды войны любое внимание мира к россиянам. Если, не дай бог, олимпийские принципы будут разрушены и российских спортсменов допустят к каким-либо соревнованиям или Олимпийским играм, только вопрос времени, когда государство-террорист заставит их подыграть пропаганде войны", – заявил он.

По словам Зеленского, "террор и олимпизм – это две противоположности, их нельзя совмещать".

"Пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях. И это не перекроешь какой-нибудь ложной нейтральностью или белым флагом. Потому что Россия теперь – страна, которая все запятнает кровью, даже белый флаг. Это нужно признать. И это следует признать, в частности, на уровне Международного олимпийского комитета. Честность необходима Международному олимпийскому комитету. Честность, которую он, к сожалению, потерял. Честность, которая поможет остановить российский террор и приблизить мир", – сказал президент.

Как сообщила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене, на совместном дистанционном совещании министров было решено подготовить совместное заявление в целях предотвращения попыток возвращения спортсменов, представляющих Россию и Беларусь, на международные спортивные соревнования. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования, науки и спорта Литвы.

Во встрече взяли участие представители 35 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Нидерландов, Канады, Австралии, Японии, стран Северной Европы, стран Балтии и других.