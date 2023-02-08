Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат

"Каждый спортсмен – это лицо своей страны! И спорт не вне политики! За последние недели погибло так много спортсменов, в том числе людей, которых я знала лично! Это спортсмены, которые могли дальше тренироваться и строить свою жизнь… Но они ее отдали ради нашей свободы", – написала она.

Бех-Романчук отметила, что сотни спортсменов вынуждены тренироваться и искать спортивные базы вне Украины, а тысячи остаются тренироваться дома без света, тепла и ощущения безопасности.

"Я охотно приглашаю всех, кто говорит, что спорт вне политики, посетить Бахмут и потренироваться там на легкоатлетической базе, где я находилась на тренировочных сборах, или посетить Харьков, и сходить на тренировку в плавательный бассейн, и готовиться там к Олимпийским играм, или просто пройти этот тяжелый путь, который проходят все украинские спортсмены!" – написала Бех-Романчук.

Спортсменка отметила, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к Олимпийским играм.

"Я каждый день читаю новости и не осознаю, как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов. Людей, которые поддержали войну или просто молчат, а между тем их страна совершает геноцид моего народа и уничтожает все на своем пути. Мы прекрасно понимаем, какую роль играет спорт в политике и насколько он важен для каждой страны!" – заявила она.

Бех-Романчук подчеркнула, что Россия несет только войну и боль.

"Этой стране не место среди цивилизованного мира!" – заявила она.