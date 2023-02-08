Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат

"Каждый спортсмен – это лицо своей страны! И спорт не вне политики! За последние недели погибло так много спортсменов, в том числе людей, которых я знала лично! Это спортсмены, которые могли дальше тренироваться и строить свою жизнь… Но они ее отдали ради нашей свободы", – написала она.
Бех-Романчук отметила, что сотни спортсменов вынуждены тренироваться и искать спортивные базы вне Украины, а тысячи остаются тренироваться дома без света, тепла и ощущения безопасности.
"Я охотно приглашаю всех, кто говорит, что спорт вне политики, посетить Бахмут и потренироваться там на легкоатлетической базе, где я находилась на тренировочных сборах, или посетить Харьков, и сходить на тренировку в плавательный бассейн, и готовиться там к Олимпийским играм, или просто пройти этот тяжелый путь, который проходят все украинские спортсмены!" – написала Бех-Романчук.
Спортсменка отметила, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к Олимпийским играм.
"Я каждый день читаю новости и не осознаю, как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов. Людей, которые поддержали войну или просто молчат, а между тем их страна совершает геноцид моего народа и уничтожает все на своем пути. Мы прекрасно понимаем, какую роль играет спорт в политике и насколько он важен для каждой страны!" – заявила она.
Бех-Романчук подчеркнула, что Россия несет только войну и боль.
"Этой стране не место среди цивилизованного мира!" – заявила она.
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Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года. На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался о возможном допуске спортсменов из РФ к Олимпиаде. "Погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров. Никакой нейтральности не может быть, пока идет война", – заявил он 7 февраля.