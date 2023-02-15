  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны

По словам Мирешкина, он заезжал в Гостомель, когда увидел обращение Гордона, в котором журналист сообщил о высадке российского десанта в городе Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Мне Гордон жизнь спас. Мы выезжали из Киева и поворачивали на Гостомель, чтобы как-то объехать пробку. Мы повернули, я параллельно новости смотрю, и тут какая-то новость – обращение Гордона к россиянам", – поделился воспоминаниями актер.

По словам Мирешкина, это было обращение Гордона к российским журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю, в котором он призывал их выходить на антивоенные протесты.

"Смотрю, а он [Гордон] кричит: "Вот здесь у нас в Гостомеле высаживается российский десант!" – рассказал актер.

Мирешкин признался, что в этот момент он с семьей на машине как раз въезжал в Гостомель.

"Я это слышу и поворачиваю буквально в последний поворот перед въездом в Гостомель на трассу", – подытожил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube