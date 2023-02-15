  Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны

"Мне Гордон жизнь спас. Мы выезжали из Киева и поворачивали на Гостомель, чтобы как-то объехать пробку. Мы повернули, я параллельно новости смотрю, и тут какая-то новость – обращение Гордона к россиянам", – поделился воспоминаниями актер.
По словам Мирешкина, это было обращение Гордона к российским журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю, в котором он призывал их выходить на антивоенные протесты.
"Смотрю, а он [Гордон] кричит: "Вот здесь у нас в Гостомеле высаживается российский десант!" – рассказал актер.
Мирешкин признался, что в этот момент он с семьей на машине как раз въезжал в Гостомель.
"Я это слышу и поворачиваю буквально в последний поворот перед въездом в Гостомель на трассу", – подытожил он.
Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.