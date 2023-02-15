Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2023
 
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Украинский актер рассказал, как Гордон спас ему жизнь в первый день войны

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По словам Мирешкина, он заезжал в Гостомель, когда увидел обращение Гордона, в котором журналист сообщил о высадке российского десанта в городе
По словам Мирешкина, он заезжал в Гостомель, когда увидел обращение Гордона, в котором журналист сообщил о высадке российского десанта в городе
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Украинский актер Даниил Мирешкин в интервью, которое 16 февраля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, признался, что украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон спас жизнь ему и его семье в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мне Гордон жизнь спас. Мы выезжали из Киева и поворачивали на Гостомель, чтобы как-то объехать пробку. Мы повернули, я параллельно новости смотрю, и тут какая-то новость  обращение Гордона к россиянам", – поделился воспоминаниями актер.

По словам Мирешкина, это было обращение Гордона к российским журналистам Ксении Собчак и Юрию Дудю, в котором он призывал их выходить на антивоенные протесты.

"Смотрю, а он [Гордон] кричит: "Вот здесь у нас в Гостомеле высаживается российский десант!"  рассказал актер.

Мирешкин признался, что в этот момент он с семьей на машине как раз въезжал в Гостомель.

"Я это слышу и поворачиваю буквально в последний поворот перед въездом в Гостомель на трассу",  подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские военные оккупировали часть Киевской области в начале полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дмитрий Гордон, Гостомель, война России против Украины
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