С Байденом в Киев приехал его советник по нацбезопасности Салливан. Ермак заявил, что ускорится рассмотрение вопросов, "которые подвисли"

Ермак поблагодарил Салливана за помощь в организации визита Байдена в Киев Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Исторический визит президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что визит Байдена в Украину носит стратегический характер.

"Решаются немало вопросов, и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – резюмировал глава ОП.