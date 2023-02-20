С Байденом в Киев приехал его советник по нацбезопасности Салливан. Ермак заявил, что ускорится рассмотрение вопросов, "которые подвисли"

"Исторический визит президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", – написал Ермак.
Он подчеркнул, что визит Байдена в Украину носит стратегический характер.
"Решаются немало вопросов, и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – резюмировал глава ОП.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.