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С Байденом в Киев приехал его советник по нацбезопасности Салливан. Ермак заявил, что ускорится рассмотрение вопросов, "которые подвисли"

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Ермак поблагодарил Салливана за помощь в организации визита Байдена в Киев
Ермак поблагодарил Салливана за помощь в организации визита Байдена в Киев
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Вместе с президентом США Джо Байденом в Киев приехал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом 20 февраля в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Исторический визит президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня – это сердце демократии, которое ведет борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что визит Байдена в Украину носит стратегический характер.

"Решаются немало вопросов, и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель – победа Украины над Россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – резюмировал глава ОП.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, война России против Украины, Андрей Ермак, Джейк Салливан
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