США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией – СМИ

Байден (слева) приехал в Украину за день до обращения Путина к Федеральному собранию РФ Фото: EPA

Об этом написало Associated Press.

Отмечается, что визит Байдена в Украину стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где Соединенные Штаты или их союзники не контролировали воздушное пространство.

Пока Байден находился с визитом в Украине, американские самолеты-разведчики наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши, указывает Associated Press. С раннего утра 20 февраля центральные улицы и кварталы Киева были оцеплены без каких-либо официальных объяснений.

Это первый визит Байдена в зону боевых действий в качестве президента США, подчеркнуло Associated Press.

Официальные лица неоднократно отрицали существование у Байдена планов посетить Украину во время его поездки в Европу в феврале.

Президент США приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".