США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией – СМИ

Об этом написало Associated Press.
Отмечается, что визит Байдена в Украину стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где Соединенные Штаты или их союзники не контролировали воздушное пространство.
Пока Байден находился с визитом в Украине, американские самолеты-разведчики наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши, указывает Associated Press. С раннего утра 20 февраля центральные улицы и кварталы Киева были оцеплены без каких-либо официальных объяснений.
Это первый визит Байдена в зону боевых действий в качестве президента США, подчеркнуло Associated Press.
Официальные лица неоднократно отрицали существование у Байдена планов посетить Украину во время его поездки в Европу в феврале.
Президент США приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.