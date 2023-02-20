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США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией – СМИ

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Байден (слева) приехал в Украину за день до обращения Путина к Федеральному собранию РФ
Байден (слева) приехал в Украину за день до обращения Путина к Федеральному собранию РФ
Фото: EPA

США перед поездкой президента Джо Байдена в Киев 20 февраля связывались с Россией для "обеспечения деконфликтости", чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами.

Об этом написало Associated Press.

Отмечается, что визит Байдена в Украину стал редким случаем, когда президент США побывал в зоне конфликта, где Соединенные Штаты или их союзники не контролировали воздушное пространство.

Пока Байден находился с визитом в Украине, американские самолеты-разведчики наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши, указывает Associated Press. С раннего утра 20 февраля центральные улицы и кварталы Киева были оцеплены без каких-либо официальных объяснений.

Это первый визит Байдена в зону боевых действий в качестве президента США, подчеркнуло Associated Press.

Официальные лица неоднократно отрицали существование у Байдена планов посетить Украину во время его поездки в Европу в феврале.

Президент США приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Польша, Джо Байден, Вашингтон, воздушное пространство, война России против Украины, президент, визит
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