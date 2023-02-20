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Байден покинул Киев – СМИ

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Байден (справа) прибыл в Киев 20 февраля около 8.00 и провел встречу с Зеленским (слева), отметили СМИ
Байден (справа) прибыл в Киев 20 февраля около 8.00 и провел встречу с Зеленским (слева), отметили СМИ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден покинул Киев после исторического визита в Украину 20 февраля.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на журналистов президентского пула, которые освещают визит главы Белого дома.

Отмечается, что Байден прибыл в Киев около 8.00.

Он покинул Вашингтон без предупреждений 18 февраля после ужина в ресторане с женой Джилл, написала The New York Times.

Официальные лица неоднократно отрицали намерение Байдена посетить Украину во время поездки в Европу в феврале.

Президент США приехал в Украину за день до обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

По данным The New York Times, Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки". 

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, президент, визит
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