Байден о первом разговоре с Зеленским 24 февраля: Вы сказали: "Соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине"

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу. Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов на фоне. Я этого не забуду. И мир изменился. Я спросил вас: "Что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: "Соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", – вспомнил президент США.
По словам Байдена, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.
"Но знаете, спустя год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами, и мир стоит вместе с вами", – добавил президент США.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.