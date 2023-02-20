Байден о первом разговоре с Зеленским 24 февраля: Вы сказали: "Соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине"

"Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу. Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов на фоне. Я этого не забуду. И мир изменился. Я спросил вас: "Что я могу для вас сделать? Чем могу помочь? И помню, что вы мне сказали: "Соберите лидеров мира, попросите их помочь Украине", – вспомнил президент США.

По словам Байдена, тогда многие ожидали захвата Киева и падения Украины.

"Но знаете, спустя год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами, и мир стоит вместе с вами", – добавил президент США.