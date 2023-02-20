Байден: Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы в ней преуспеваете

"Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века. И вы преуспеваете. Несмотря на все ожидания, кроме своих собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – сказал он.
Американский президент отметил, что с момента получения данных разведки о готовящемся нападении РФ он сосредоточился на том, как объединить весь мир для помощи Украине.
"Мы тогда сосредоточивались на том, как нам собрать весь мир, как выполнить то обещание, которое я вам дал – собрать весь мир в поддержку Украины, – как обеспечить вам успех, как сделать так, чтобы весь мир отреагировал. Все это процветающие экономики, мощные, независимые, демократические страны. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать, что подобная агрессия угрожает всем нам", – подчеркнул Байден.
Он добавил, что удалось создать коалицию из более чем 50 стран, которые сейчас помогают Украине защищаться, предоставляя гуманитарную, экономическую и военную помощь.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. В рамках визита на Аллее смелости в Киеве открыли табличку с именем Байдена.
После совместной с Зеленским пресс-конференции Байден покинул Украину.