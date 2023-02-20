Байден: Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века, и вы в ней преуспеваете

Байден о войне: Вы преуспеваете. Несмотря на все ожидания, кроме своих собственных Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента

"Это самая большая сухопутная война в Европе за три четверти века. И вы преуспеваете. Несмотря на все ожидания, кроме своих собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", – сказал он.

Американский президент отметил, что с момента получения данных разведки о готовящемся нападении РФ он сосредоточился на том, как объединить весь мир для помощи Украине.

"Мы тогда сосредоточивались на том, как нам собрать весь мир, как выполнить то обещание, которое я вам дал – собрать весь мир в поддержку Украины, – как обеспечить вам успех, как сделать так, чтобы весь мир отреагировал. Все это процветающие экономики, мощные, независимые, демократические страны. И тогда весь народ Америки решил, что мы будем помогать, что подобная агрессия угрожает всем нам", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что удалось создать коалицию из более чем 50 стран, которые сейчас помогают Украине защищаться, предоставляя гуманитарную, экономическую и военную помощь.