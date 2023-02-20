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Байден и Зеленский посетили Михайловский Златоверхий собор. Епифаний поблагодарил президента США за поддержку Украины

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Епифаний пожелал Байдену (на фото) и народу Америки Божьего благословения, отметили в ПЦУ
Епифаний пожелал Байдену (на фото) и народу Америки Божьего благословения, отметили в ПЦУ
Фото: president.gov.ua

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 20 февраля посетили Михайловский Златоверхий собор в Киеве, где их встретил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Об этом сообщается в Facebook ПЦУ.

Отмечается, что Епифаний поблагодарил Байдена за поддержку, которую "он лично, народ и правительство Америки оказывают Украине в борьбе против российской агрессии".

"В разговоре господин Байден вспомнил свой предыдущий визит в Киев и посещение Михайловского монастыря, а также о встрече с владыкой Епифанием в Вашингтоне в сентябре 2018 года, – сказано в сообщении. – В завершение визита предстоятель ПЦУ… пожелал президенту и народу Америки Божьего благословения".

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/pfbid0JRjakpmcA2wrAGjUToqDaEsxHohDbVf53kGPYb2KkLFYcjTb7GXGVyEd3dq2Wsjil

Видео посещения с Байденом Михайловского Златоверхого монастыря опубликовал в Facebook Зеленский.

"Возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину. Почтили память украинских героев. И еще важно: сегодня на Аллее смелости в Киеве мы открыли табличку, посвященную президенту США, – написал Зеленский. – Первый звонок ночью 24 февраля прошлого года, наши переговоры, постоянное неизменное мощное внимание нашей борьбе и защите украинской демократии, а также личный вклад господина президента Байдена в укрепление позиций свободы в мире – это то, что всегда будет в истории".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/509309158026733/

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

По данным СМИ, США перед поездкой Байдена в Киев связывались с Россией для "обеспечения деконфликтости". The New York Times написала, что Байден прилетел в Польшу, а от польско-украинской границы отправился в Киев на поезде и прибыл в украинскую столицу после "многочасовой поездки".

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Байден уже покинул Киев, сообщали СМИ.

Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, агрессия, Владимир Зеленский, президент, визит, митрополит Епифаний, встреча, ПЦУ
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