Байден заявил, что США и союзники предоставили Украине 700 танков

Байден добавил, что международному сообществу удалось создать коалицию из более чем 50 стран, которые сейчас помогают Украине защищаться, давая гуманитарную, экономическую и военную помощь.
"Вместе с союзниками мы уже предоставили 700 танков, тысячи военных автомобилей, 1 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельные ракеты и системы ПВО", – сказал президент США.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. В рамках визита на Аллее смелости в Киеве открыли табличку с именем Байдена.
После совместной с Зеленским пресс-конференции Байден покинул Украину.