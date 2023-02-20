Байден заявил, что США и союзники предоставили Украине 700 танков

Байден добавил, что международному сообществу удалось создать коалицию из более чем 50 стран, которые сейчас помогают Украине защищаться, давая гуманитарную, экономическую и военную помощь.

"Вместе с союзниками мы уже предоставили 700 танков, тысячи военных автомобилей, 1 тыс. артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельные ракеты и системы ПВО", – сказал президент США.