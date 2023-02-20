Подоляк о визите Байдена в Киев: Совершенно конкретный сценарий разрушения Кремля

"Президент Джо Байден в Киеве. Накануне годовщины войны… Чтобы прямо заявить: "Россия обязательно проиграет. [Президент РФ Владимир] Путин и его свита пойдут под трибунал. Украина получит все необходимое оружие. Никаких компромиссов", – отметил Подоляк.
По его словам, Байден послал совершенно четкие сигналы – "абсолютно конкретный сценарий разрушения Кремля".
Президент Джо Байден у Києві. Напередодні річниці війни…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 20, 2023
Щоб прямо заявити: «Росія обов'язково програє. Путін та його оточення підуть під трибунал. Україна отримає всю необхідну зброю. Жодних компромісів».
Абсолютно чіткі сигнали. Абсолютно конкретний сценарій руйнування Кремля. pic.twitter.com/NL0YeEEv6o
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. В рамках визита на Аллее смелости в Киеве открыли табличку с именем Байдена.
После совместной с Зеленским пресс-конференции Байден покинул Украину.