Подоляк о визите Байдена в Киев: Совершенно конкретный сценарий разрушения Кремля

Подоляк отметил, что во время визита в Киев Байден послал четкие сигналы поддержки Украины Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Президент Джо Байден в Киеве. Накануне годовщины войны… Чтобы прямо заявить: "Россия обязательно проиграет. [Президент РФ Владимир] Путин и его свита пойдут под трибунал. Украина получит все необходимое оружие. Никаких компромиссов", – отметил Подоляк.

По его словам, Байден послал совершенно четкие сигналы – "абсолютно конкретный сценарий разрушения Кремля".