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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Выпускайте уже кракена". Соцсети обсуждают визит Байдена в Киев

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Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Байден в Киеве анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Фото: EPA

20 февраля с визитом в Киев приехал президент США Джо Байден и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит американского лидера активно обсуждают в социальных сетях.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий предположил реакцию Байдена на воздушную тревогу в Киеве, когда они с Зеленским были были у Стены памяти героев на Михайловской площади.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894565211885496&id=100039960767374

Политолог Игорь Рейтерович написал: "Ох эти сюрпризы... Выпускайте уже кракена".

https://www.facebook.com/ihor.reiterovych/posts/5871094266343900

Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал в Twitter.

"Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству – Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги", – написал он.

Блогер Денис Гороховский опубликовал такой мем.

https://www.facebook.com/den.gorokhovsky/posts/6133176843372400

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал такие фотожабы.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/5889395377813927

А также предположил, как отреагировал на приезд Байдена президент РФ Владимир Путин. 

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/5889346701152128

Пользователь Twitter под ником Вестник Стабильности предложил свою версию реакции Путина.

Журналист Михаил Ткач пошутил, что пятый президент Украины Петр Порошенко также ожидал встречи с Байденом во время его визита в Киев.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5869479829788157

Автор политических музыкальных пародий Богдан Процишин опубликовал куплет из гимна США и такую иллюстрацию. 

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/737283641290419

Автоблогер Евгений Муджири предположил, что система распознавания лиц Face ID не могла "узнать" владельцев своих телефонов. 

https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/10159469965887711

Пользователи соцсетей опубликовали свои версии, чем президент США мог бы заняться в Киеве.

Голобуцкий также опубликовал фото Байдена возле заведения "Киевская перепичка".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=894541978554486&id=100039960767374

Пользователь Twitter под ником Пан Євген изобразил Байдена во время игры в шахматы в парке имени Тараса Шевченко.

Telegram-канал "Реальный Киев" представил, что Байден посетил киевские супермаркеты и кофейни. 

Пользователь под ником Юля і машинки опубликовала и другие локации Киева, где "побывал" президента США.


Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. 

Теги: Киев, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
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