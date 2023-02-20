"Выпускайте уже кракена". Соцсети обсуждают визит Байдена в Киев

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий предположил реакцию Байдена на воздушную тревогу в Киеве, когда они с Зеленским были были у Стены памяти героев на Михайловской площади.

Политолог Игорь Рейтерович написал: "Ох эти сюрпризы... Выпускайте уже кракена".

Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал в Twitter.

"Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству – Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги", – написал он.

Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству



Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги pic.twitter.com/4g5jdE5L9T — Денис Казанський (@den_kazansky) February 20, 2023

Блогер Денис Гороховский опубликовал такой мем.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал такие фотожабы.

А также предположил, как отреагировал на приезд Байдена президент РФ Владимир Путин.

Пользователь Twitter под ником Вестник Стабильности предложил свою версию реакции Путина.

Ситуация следующая: Байден в Киеве, а Путин - в бункере. pic.twitter.com/YpGH461KeE — Вестник Стабильности #StandWithUkraine * (@vestnikstabilno) February 20, 2023

Журналист Михаил Ткач пошутил, что пятый президент Украины Петр Порошенко также ожидал встречи с Байденом во время его визита в Киев.

Автор политических музыкальных пародий Богдан Процишин опубликовал куплет из гимна США и такую иллюстрацию.

Автоблогер Евгений Муджири предположил, что система распознавания лиц Face ID не могла "узнать" владельцев своих телефонов.

Пользователи соцсетей опубликовали свои версии, чем президент США мог бы заняться в Киеве.

Голобуцкий также опубликовал фото Байдена возле заведения "Киевская перепичка".

Пользователь Twitter под ником Пан Євген изобразил Байдена во время игры в шахматы в парке имени Тараса Шевченко.

* Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3 — пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023

Telegram-канал "Реальный Киев" представил, что Байден посетил киевские супермаркеты и кофейни.

Пользователь под ником Юля і машинки опубликовала и другие локации Киева, где "побывал" президента США.

Я вже бачу, як Байден пояснює дружині, що то за така «робоча» поїздка в нього була * pic.twitter.com/NuqXFWEJhg — Юля і машинки * (@lobodiuchenko) February 20, 2023



