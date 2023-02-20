"Выпускайте уже кракена". Соцсети обсуждают визит Байдена в Киев

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий предположил реакцию Байдена на воздушную тревогу в Киеве, когда они с Зеленским были были у Стены памяти героев на Михайловской площади.
Политолог Игорь Рейтерович написал: "Ох эти сюрпризы... Выпускайте уже кракена".
Украинский журналист Денис Казанский прокомментировал в Twitter.
"Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству – Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги", – написал он.
Какая пощечина трусливому бункерному ничтожеству— Денис Казанський (@den_kazansky) February 20, 2023
Байден гуляет по Киеву под сирены воздушной тревоги pic.twitter.com/4g5jdE5L9T
Блогер Денис Гороховский опубликовал такой мем.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал такие фотожабы.
А также предположил, как отреагировал на приезд Байдена президент РФ Владимир Путин.
Пользователь Twitter под ником Вестник Стабильности предложил свою версию реакции Путина.
Ситуация следующая: Байден в Киеве, а Путин - в бункере. pic.twitter.com/YpGH461KeE— Вестник Стабильности #StandWithUkraine * (@vestnikstabilno) February 20, 2023
Журналист Михаил Ткач пошутил, что пятый президент Украины Петр Порошенко также ожидал встречи с Байденом во время его визита в Киев.
Автор политических музыкальных пародий Богдан Процишин опубликовал куплет из гимна США и такую иллюстрацию.
Автоблогер Евгений Муджири предположил, что система распознавания лиц Face ID не могла "узнать" владельцев своих телефонов.
Пользователи соцсетей опубликовали свои версии, чем президент США мог бы заняться в Киеве.
Голобуцкий также опубликовал фото Байдена возле заведения "Киевская перепичка".
Пользователь Twitter под ником Пан Євген изобразил Байдена во время игры в шахматы в парке имени Тараса Шевченко.
* Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку Шевченко pic.twitter.com/z0tI8c5Tq3— пан Євгеній (@chornobryvci) February 20, 2023
Telegram-канал "Реальный Киев" представил, что Байден посетил киевские супермаркеты и кофейни.
Пользователь под ником Юля і машинки опубликовала и другие локации Киева, где "побывал" президента США.
Я вже бачу, як Байден пояснює дружині, що то за така «робоча» поїздка в нього була * pic.twitter.com/NuqXFWEJhg— Юля і машинки * (@lobodiuchenko) February 20, 2023
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.