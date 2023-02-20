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ПОЛИТИКА

Салливан рассказал детали переговоров Байдена и Зеленского

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Переговоры Зеленского и Байдена были сфокусированы на ближайших месяцах войны в Украине, рассказал Салливан
Переговоры Зеленского и Байдена были сфокусированы на ближайших месяцах войны в Украине, рассказал Салливан
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров 20 февраля в Киеве были сосредоточены на обсуждении нескольких предстоящих месяцев боевых действий. Об этом сообщает 20 февраля CNN со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Салливана, Байден во время своего визита в Киев был "очень сконцентрирован" на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел прийти к общему пониманию целей с украинским лидером.

Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что Байден и Зеленский во время переговоров уделили время обсуждению предстоящих месяцев с военной точки зрения и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя.

Как сообщает CNN со ссылкой на Салливана, лидеры государств говорили о потребностях Украины в энергетике и сфере инфраструктуры, гуманитарных нуждах воюющей страны и необходимой экономической поддержке.

Советник по нацбезопасности добавил, что собеседники также говорили "о политической стороне этого вопроса".

Он отметил, что Байден был "взволнован" во время своей поездки в Украину, поскольку он относился к этому визиту как к важной миссии.

Переговоры Байдена и Зеленского происходят в период, который Салливан охарактеризовал как критический момент" в войне, когда Россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные оккупантами.

США надеются помочь Украине закрепить свои боевые успехи, регулярно отправляя ей оружие и боеприпасы. Но будущее пока остается неясным, поскольку Россия, похоже, перегруппировывается, пишет CNN.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.

По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после получения выводов заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролирует критическую инфраструктуру.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, переговоры, Вашингтон, политика, советник, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, президент, безопасность, визит, Джейк Салливан, российские оккупанты
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