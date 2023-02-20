Салливан рассказал детали переговоров Байдена и Зеленского

Переговоры Зеленского и Байдена были сфокусированы на ближайших месяцах войны в Украине, рассказал Салливан Фото: EPA

По словам Салливана, Байден во время своего визита в Киев был "очень сконцентрирован" на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел прийти к общему пониманию целей с украинским лидером.

Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что Байден и Зеленский во время переговоров уделили время обсуждению предстоящих месяцев с военной точки зрения и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя.

Как сообщает CNN со ссылкой на Салливана, лидеры государств говорили о потребностях Украины в энергетике и сфере инфраструктуры, гуманитарных нуждах воюющей страны и необходимой экономической поддержке.

Советник по нацбезопасности добавил, что собеседники также говорили "о политической стороне этого вопроса".

Он отметил, что Байден был "взволнован" во время своей поездки в Украину, поскольку он относился к этому визиту как к важной миссии.

Переговоры Байдена и Зеленского происходят в период, который Салливан охарактеризовал как критический момент" в войне, когда Россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные оккупантами.

США надеются помочь Украине закрепить свои боевые успехи, регулярно отправляя ей оружие и боеприпасы. Но будущее пока остается неясным, поскольку Россия, похоже, перегруппировывается, пишет CNN.