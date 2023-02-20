Салливан рассказал детали переговоров Байдена и Зеленского

По словам Салливана, Байден во время своего визита в Киев был "очень сконцентрирован" на том, чтобы максимально использовать свое время в Украине, которое было ограниченным. В частности, лидер США хотел прийти к общему пониманию целей с украинским лидером.
Советник Байдена по нацбезопасности отметил, что Байден и Зеленский во время переговоров уделили время обсуждению предстоящих месяцев с военной точки зрения и того, какие возможности необходимы Украине для достижения успеха на поле боя.
Как сообщает CNN со ссылкой на Салливана, лидеры государств говорили о потребностях Украины в энергетике и сфере инфраструктуры, гуманитарных нуждах воюющей страны и необходимой экономической поддержке.
Советник по нацбезопасности добавил, что собеседники также говорили "о политической стороне этого вопроса".
Он отметил, что Байден был "взволнован" во время своей поездки в Украину, поскольку он относился к этому визиту как к важной миссии.
Переговоры Байдена и Зеленского происходят в период, который Салливан охарактеризовал как критический момент" в войне, когда Россия готовится к весеннему наступлению, а Украина надеется вернуть территории, захваченные оккупантами.
США надеются помочь Украине закрепить свои боевые успехи, регулярно отправляя ей оружие и боеприпасы. Но будущее пока остается неясным, поскольку Россия, похоже, перегруппировывается, пишет CNN.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн. После совместной пресс-конференции лидеров государств Байден покинул Киев.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники в администрации США написал 20 февраля, что спецслужбы предлагали Байдену встретиться с Зеленским на границе с Польшей или во Львове, но тот выбрал Киев как символ мужества Украины.
По информации издания, полученной от чиновников Белого дома, Байден окончательно дал добро на поездку в Киев только в пятницу, 17 февраля, после получения выводов заключительного брифинга по безопасности. Салливан назвал визит Байдена в Киев "беспрецедентным", поскольку это первый случай, когда президент США посетил столицу воюющей страны, в которой американские военные не контролирует критическую инфраструктуру.