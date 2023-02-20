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Байден встретился со Шмыгалем, Кулебой и Резниковым и заверил в поддержке территориальной целостности Украины

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Байден приехал в Киев утром 20 февраля
Байден приехал в Киев утром 20 февраля
Фото: president.gov.ua

Президент США Джозеф Байден во время своего визита в Киев встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом 20 февраля сообщил сайт "24 канала".

Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которое "демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства", отмечает телеканал.

"Я думаю, что было бы критически важно не оставить ни одного сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – сказал президент США.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Теги: Киев, США, Джо Байден, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, президент, визит, Денис Шмыгаль
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