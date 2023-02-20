Байден встретился со Шмыгалем, Кулебой и Резниковым и заверил в поддержке территориальной целостности Украины

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.