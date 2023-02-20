Байден встретился со Шмыгалем, Кулебой и Резниковым и заверил в поддержке территориальной целостности Украины

Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которое "демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства", отмечает телеканал.
"Я думаю, что было бы критически важно не оставить ни одного сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии", – сказал президент США.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.