Зеленский: Россияне еще не поняли, что мы сильнее, чем год назад

"Россияне еще не поняли, что сегодня мы сильнее, чем год назад, и они никогда не смогут взять Украину, как они надеялись", – ответил Зеленский на вопрос, какова ситуация в Украине спустя год после вторжения.

Он уверен, что, хотя президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту, Украина скоро одержит победу.

"Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт застыл, и это было нехорошо для нас. Минские договоренности дали Путину время подготовить прошлогоднюю внезапную атаку, мы больше не попадем в ту же ловушку. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. Мы увидели, что экономические санкции против Москвы очень помогают, они дают нам время и пространство для самоорганизации", – сказал президент.