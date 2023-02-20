Пугачев: Окружающие Путина люди напитаны информацией об Украине от Медведчука. Ему деньги давались, чтобы Украина любила Путина

Путин и его окружение получали от Медведчука успокаивающую информацию о том, что Россия имеет серьезное влияние на Украину, полагает Пугачев Фото: EPA

По мнению Пугачева, РФ ввязалась в войну, результат которой (он убежден, что это будет победа Украины над Россией) изменит политическую, географическую и геополитическую конфигурацию в мире.

"Сильно ничего не изменилось с момента, когда он [Путин] потерпел крах в первые дни войны. Я хочу напомнить, что мое мнение – Путин не собирался начинать войну. Путин после "присоединения" Крыма, по сути, без боевых действий... Он планировал присоединить "вторую часть" Крыма, которая называется Украина, к России. Это мое мнение, и оно не сходится со мнением 90% аналитиков, которые говорят, что он 23 года вынашивал планы, как напасть на Украину", – заявил бывший друг президента РФ.

По мнению российского экс-банкира, "Путин абсолютно по-другому на это смотрел".

"Я помню его личные обиды после неудачных выборов [в 2004 году Виктора] Януковича [который проиграл президентские выборы Виктору Ющенко после Оранжевой революции]. Собственно, с 2004 года это заноза в сердце Путина, которая не давала ему спокойно жить", – утверждает Пугачев.

Он добавил, что президент РФ в силу многих причин, в том числе в силу того, что Путин – человек не военный "и не очень понимал, как все устроено", планировал обойтись без военных действий.

"Я общался со всеми министрами обороны, включая Шойгу, так сказать, приватно, – я точно знаю, какие он давал установки. Он говорил, что никакой войны не будет", – сказал бывший друг главы Кремля.

У части российской верхушки, вероятно, не угасла надежда добиться в Украине успехов, допустил он.

"Нет [сейчас] совершенно катастрофических известий с фронта для России. И второе – это то, с чего я начал. Когда они говорят: "У нас особо ничего не изменилось. Лампочка светится, все ездят из Кремля на Лубянку, из Лубянки в Ново-Огарево", – описал экс-банкир настроения в российской элите.

Пугачев высказал мнение, что Путин и его окружение были дезинформированы и не понимали реального отношения к России, которое доминировало в Украине.

"Надо понимать, что надежда умирает последней, поэтому все люди, окружающие Путина, напитаны информацией об Украине от кого? От [подозреваемого в Украине в государственной измене, лишенного украинского гражданства бывшего нардепа Виктора] Медведчука, от ваших людей, которые поглощали миллиарды долларов и рассказывали эту свою историю", – добавил он.

Путинские информаторы, по мнению экс-банкира, принадлежали к "пятой колонне", которая все эти годы работала против Украины, но и президенту страны-оккупанта их деятельность пользы не принесла.

"Многие, как оказалось, себе прикарманивали [финансы, поступавшие из РФ], обманывали Путина. Тот же Медведчук. Дело в том, что все деньги отдавались для того, чтобы Украина любила Путина. Проверить, любит ли Украина Путина, можно было очень просто. Прийти [24 февраля] и сказать: "Ребята, сдавайтесь. Я к вам пришел. Где хлеб и соль?" И тут началось", – сказал бывший друг Путина.

Поэтому российские ожидания, что в 2022 году вторжение России пройдет с тем же эффектом, что и в 2014 году в Крыму, не оправдались.

"Если вам постоянно говорят, что средства освоены... "Рада на 100% готова проголосовать за любого, кого вы назовете следующим премьер-министром. Президента изберем – назовите. Хотите, ребенка изберем... Вы видели, как в Крыму было здорово?" Не только Путин питался этой информацией. В целом генеральная линия информационная шла напрямую из Украины в Кремль", – подытожил Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

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