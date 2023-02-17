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Пугачев: Юмашев внушил Путину: главное – это телевизор, что покажем, то и будет. В дальнейшем он просто убедился, что это истинная правда

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Пугачев: В России ведется тотальная, массированная бомбардировка 145 млн населения из всех утюгов
Пугачев: В России ведется тотальная, массированная бомбардировка 145 млн населения из всех утюгов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев рассказал, почему в окружении российского президента не пользуются интернетом и как советник Валентин Юмашев убедил Путина, что главное средство воздействия на людей – это телевидение.

"Обратите внимание, что окружение Путина – старше Путина. Все на восьмом десятке. Поэтому они в интернете – это злая шутка. Второе. Информационная повестка всегда формировалась самим Путиным. Путин говорил, что бы он хотел видеть. После он все это видел по телевизору и жутко радовался, что он угадал, что все так и есть", – сказал Пугачев.

По его словам, захват телеканалов в России был связан с тем убеждением Путина, что телевидение играет ключевую роль в управлении массами.

"Юмашев ему как-то внушил, что главное – телевизор. "Что мы покажем, то и будет". Отчасти он в это поверил, а в дальнейшем просто убедился, что это истинная правда. В принципе, тотальное зомбирование людей через пропагандистов – это нормальная практика для всего мира во время войны, но это не нормальная практика для свободной страны. Надо понимать, что эта пропаганда началась буквально с первых месяцев прихода Путина к власти. НТВ, захват всяких телеканалов, создание медийного холдинга олигарха Юрия Ковальчука и прочее... Тотальная, массированная бомбардировка 145 млн населения из всех утюгов", – заявил Пугачев.

Он отметил, что на российском информационном поле действуют не только явные пропагандисты, такие как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев или Ольга Скабеева, но и многие журналисты в прошлом независимых СМИ.

"У меня был федеральный "Третий канал". Основная масса – это бывшие журналисты НТВ, они перековались моментально за небольшие деньги... Я общался с главным редактором... Это была довольно известная девушка, которая работала на НТВ. Я ее пригласил познакомиться и сказал: "Имейте в виду, вы должны меня воспринимать как вашу крышу. Можете приглашать кого хотите в прямой эфир, и он может говорить что угодно. Самые непопулярные люди в плане взаимодействия и отношения к режиму – это ваша ниша". И она мне сказала: "Ха-ха, это смешно. Конечно, не переживайте. Все будет отлично. Мы будем приглашать только из "Единой России" и только правильных людей". Понимаете, уровень этой самоцензуры", – подчеркнул Пугачев.

Также он рассказал, как Путин лично подкупал руководителей телеканалов.

"Помню, под Новый год мы с ним сидели в Кремле и он говорит: "Кстати, у тебя наличные есть?" Я говорю: "В смысле с собой?" – "Ну как... Вообще". – "Ну, конечно, есть. А сколько тебе надо?" Он мне говорит: "У тебя миллион долларов есть?" – "Ну да". – "А полтора?" – "Тоже есть". – "А ты можешь позвонить, чтобы привезли сюда?" – "Да, конечно, могу. Не вопрос". – "Только у меня просьба: чтобы упаковали в пачки по 500 тысяч". Ну я звоню помощнику: "Достаньте деньги из сейфа, упакуйте и привезите три пачки по 500 тысяч". Помощник привозит. Путин говорит: "Соедините меня с [гендиректором Всероссийской телерадиокомпании Олегом] Добродеевым". Соединяют. Он: "Здрасьте. Это Владимир Владимирович Путин. Я вас хотел поздравить с наступающим Новым годом. Сейчас вам человек от меня подарок привезет". Дальше: "С [гендиректором "Первого канала" Константином] Эрнстом соедините". Соединяют. Та же история. Мне говорит: "А третью [пачку] мне. Я это другим людям отдам". Вы можете себе представить историю, в которой президент коррумпирует директоров телевизионных каналов", – сказал Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, НТВ, Дмитрий Киселев, пропаганда, российская пропаганда, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, деньги, журналисты, Сергей Пугачев, интервью, Валентин Юмашев, Ольга Скабеева
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