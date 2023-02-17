Пугачев: Путин подарки предлагал. В 2003-м сказал: "Все, что связано с "Газпромом", я отдаю тебе. Денежные потоки и все, что там есть. А ты мне будешь просто 2%"

Пугачев: Путин подарки предлагал такие, от которых просто ни один человек не отказался бы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Когда мы типа дружили с Путиным, он после наших дружеских встреч собирал силовиков и говорил: "Чтобы через две недели возбудили уголовное дело против него". Не факт, что он меня в тюрьму прямо хотел... Это было многократно. У нас никакой дружбы с Путиным не было. У нас были одни разногласия. Он думал, что находится под каким-то прессингом с моей стороны и с этим как-то надо бороться. Может быть, он хотел сделать мне подарок: "Тут уголовное дело возбудили, а я его закрыл". Не знаю. Просто я об этом узнавал раньше, чем он давал эту команду", – пояснил Пугачев.

Как сообщил Пугачев, в 2003 году он получил предложение от Путина управлять финансами компании "Газпром".

"Я вам скажу, что подарки он мне предлагал такие, от которых просто ни один человек, кроме меня, не отказался бы. В 2003-м сказал: "Все, что связано с "Газпромом", я отдаю тебе… Денежные потоки и все, что там есть". Это когда [Алексея] Миллера назначили. [Дмитрий] Медведев был председателем совета директоров. Он сказал: "Ты в этом разбираешься. Я тебе отдаю финансовую часть, деньги. Не нефть, газ, а деньги отдаю. А ты мне будешь просто 2%. Будешь у себя их держать, а куда – я тебе скажу потом", – рассказал Пугачев.

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Пугачев утверждает, что отказался от предложения, назвав его "большой глупостью и ошибкой", из-за чего Путин дал команду собрать на него компромат.

"Когда мне говорили, что он в очередной раз дал команду возбудить уголовные дела на меня, собрать компромат, я понимал... Я об этом не говорил, но я понимал, откуда это растет. Я думаю, российские олигархи платили деньги не за то, чтобы им сделали такое предложение, а чтобы в приемной у него посидеть 15 минут… А тут – вы представляете? Не буду фамилии называть… А я ему сказал: "Это большая глупость, Володя, с твоей стороны сделать мне такое предложение. Забудь". Он очень долго готовился к этой встрече, пригласил меня, у него на столе были рулоны бумаг распечатанные. Говорит: "Можешь все посмотреть. Здесь обороты "Газпрома" за последние 10 лет", – сказал Пугачев.

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